Vincent D’Onofrio répond de manière hilarante à la « fuite photo » du retour de Hawkeye de Kingpin

Est-ce qu’il apparaîtra ou non dans le nouveau Oeil de faucon séries? C’est ce que de nombreux fans de Marvel se demandent à propos de Vincent D’Onofrio, qui jouait le super-vilain Pivot central dans le casse-cou série sur Netflix. Pendant trois saisons, D’Onofrio a joué aux côtés de Charlie Cox en tant que super-héros titulaire, et de nombreux fans espéraient voir ces personnages apparaître dans l’univers cinématographique Marvel. Pour l’instant, ni l’un ni l’autre n’a été considéré comme l’un ou l’autre de ces personnages populaires depuis casse-cou terminé après trois saisons.

Ici, dernièrement, il y a eu des rumeurs galopantes de casse-cou les personnages apparaissant dans le MCU, et bien qu’ils ne soient peut-être pas de la même chronologie, ils auront les mêmes acteurs dans les rôles. Il y a eu des spéculations que Kingpin apparaîtra dans Oeil de faucon, et cela semble être le bon moment pour lui d’arriver, alors qu’Alaqua Cox fait ses débuts en tant qu’Echo dans la nouvelle série. Kingpin est le père adoptif de ce personnage dans le matériel source, il est donc possible qu’il puisse jouer un rôle similaire dans Oeil de faucon, à moins qu’ils ne le gardent pour celui de Cox Écho séries.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

En tout cas, beaucoup de fans sont convaincus que Vincent D’Onofrio sera dans Oeil de faucon à un moment donné. Cela reste à voir, mais un fan a tweeté une image et tagué D’Onofrio, lui demandant si c’était lui sur la photo. Il s’agirait d’une fuite de photo de Oeil de faucon, bien que ce ne soit pas vraiment convaincant, laissant l’acteur ressembler plus à la version cartoon de Kingpin que celle que nous avons vue dans casse-cou. C’était assez amusant pour attirer l’attention de D’Onofrio, qui a offert une réponse à la photo en écrivant : « Eh bien, c’est un très mauvais travail de la part de quelqu’un qui essaie de me faire ressembler. Ce type sur la photo est plus beau je pense . »

D’Onofrio est bien au courant des rumeurs de son Oeil de faucon participation. Comme cela a été le cas avec Charlie Cox disant qu’il était prêt à revenir dans le MCU, D’Onofrio a également fait part de son désir de ramener Kingpin. Il avait précédemment parlé de l’intérêt des fans pour son retour dans une interview à Screen Rant. L’acteur a noté à l’époque, « Je prends [the fan excitement over the rumors] comme un compliment. J’ai tellement envie de rejouer ce personnage. J’adore ce personnage. Je dois juste attendre que Marvel me le demande. Je pense que c’est très clair que je le ferais, et les fans savent que je sauterais sur l’occasion de rejouer. J’ai juste besoin qu’on me le demande. »

Plus récemment, D’Onofrio a de nouveau fait tourner le moulin à rumeurs lorsqu’il a fait monter en flèche le Oeil de faucon série, tweetant avant sa première, « Ça va être amusant. » Est-ce que ça va être amusant parce que D’Onofrio aime les émissions Marvel sur Disney+ autant que le reste d’entre nous ? Ou se prépare-t-il peut-être à voir le retour de son personnage se jouer dans la nouvelle série avec la réponse des fans qu’il apportera certainement? Nous devrons continuer à regarder Oeil de faucon découvrir. Vous pouvez retrouver la série en streaming sur Disney+.





Ridley Scott va sortir des coupes étendues de The Last Duel & House of Gucci Le cinéaste vétéran Ridley Scott a annoncé qu’il publierait de longs extraits de ses films récents, The Last Duel et House of Gucci.

Lire la suite





A propos de l’auteur