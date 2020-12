« Une erreur s’est produite »: l’application Me Cashback a encore des problèmes trois jours avant le départ

Dans troisième jour dès le début de l’opération Cashback de Noël n’ont pas encore été entièrement résolus i Problèmes d’application Io qui devrait permettre aux citoyens de souscrire à l’initiative. Le logiciel, débordé d’accès depuis des jours, est toujours incapable de satisfaire les demandes de tous les utilisateurs qui souhaitent ajouter les modes de paiement choisis au sein de l’application pour obtenir un remboursement de 10% de leurs dépenses.

L’application Io cause de la frustration chez ceux qui essaient de l’utiliser depuis des jours maintenant. Aujourd’hui matin, jeudi 10 décembre, l’afflux de demandes a certainement diminué par rapport à ce à quoi l’application a dû faire face au cours des dernières heures, à tel point que nombre de ceux qui jusqu’à présent n’avaient pas pu compléter l’inscription au l’initiative rapporte maintenant réussi à ajouter leurs méthodes de paiement. UNE fraction encore substantielle cependant, il se plaint toujours de dysfonctionnements en cours d’utilisation dans l’application.

L’étape critique est toujours la même: l’ajout d’un moyen de paiement à associer à l’initiative. Selon les rapports les plus récents, l’application va jusqu’à demander aux utilisateurs les données de leur carte de crédit, Bancomat ou BancoPoste ou Postepay, mais En cours de vérification des données saisies les erreurs désormais notoires « Quelque chose s’est mal passé », « Une erreur temporaire s’est produite » ou « Les moyens de paiement n’ont pas pu être chargés » sont renvoyés, avec la demande de réessayer l’opération dans une seconde moment.

Le trafic que l’application doit prendre en charge est décongestionnant et à ce stade, il est en fait probable que attendre encore quelques heures l’opération peut réussir; pour ceux qui sont impatients de souscrire à l’initiative, il est bon de se rappeler qu’il existe également d’autres méthodes pour le faire, qui ne nécessitent pas l’utilisation du Spid et surtout posent un peu moins de problèmes aux utilisateurs. De l’application Satispay à celle de Hype, en passant par la plateforme du fournisseur Nexi – les autres émetteurs ayant des accords pour le moment ne posent pas de problème particulier: pour rejoindre l’initiative il est possible de passer de leur logiciel.