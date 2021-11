Ridley Scott va sortir des éditions étendues de ses deux dernières cassettes

À 83 ans, le cinéaste britannique Ridley Scott reste l’un des cinéastes les plus remarquables de l’industrie du blackbuster contemporaine, couvrant un large éventail de genres tels que le drame, la science-fiction et même l’horreur. .

Sa polyvalence a été mise à l’épreuve cette année avec la sortie de deux nouveaux films à quelques mois d’intervalle. Le premier d’entre eux « The Last Duel ». Situé dans la France médiévale, avec un scénario écrit par Matt Damon et Ben Affleck, il raconte les événements du dernier procès au combat dont il existe un dossier après qu’un chevalier de la cour accuse le roi d’avoir abusé de sa femme, le défiant en duel a la mort.

Le film présente les performances exceptionnelles de Damon, Affleck, Adam Driver et Jodie Comer, présentant une histoire racontée sous trois perspectives différentes dans lesquelles, dans le style de « Rashomon », nous voyons les mêmes événements de l’interprétation de ses trois protagonistes à la moment où ce combat brutal doit être mené.

Non content de montrer son talent avec le maniement de l’intensité dramatique, Scott a sorti ce week-end « House of Gucci », un film dans lequel Driver agit à nouveau sous sa direction accompagné de Lady Gaga, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons et Jared Leto. .

Gaga incarne Patrizia Reggiani, qui a été emprisonnée pour avoir été le cerveau de la mort de son mari Maurizio Gucci (Driver), l’héritier de l’emblématique maison de couture internationale. Lors d’une conversation avec le podcast « ReelBlend », Scott a révélé des nouvelles intéressantes lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de voir un « Director’s Cut » de ces films.

Scott souligne qu’il ne fera pas quelque chose d’aussi farfelu que d’augmenter un film de deux heures et demie à quatre heures, car il veut s’assurer que le public n’a pas l’impression que c’est trop long. « Alors j’en suis conscient. Mais je pense que les choses fonctionnent mieux à la maison parce que vous pouvez faire une pause, aller chercher une bière et revenir », a-t-il déclaré.

Scott conclut que, plus qu’un « director’s cut », il s’agirait en fait d’un « coup long » des films que nous avons vus sur grand écran. La fascination renouvelée du grand public pour les « coupures de réalisateur » a augmenté ces dernières années, d’autant plus que Zack Snyder a réussi à dévoiler sa vision de la « Justice League » plus tôt cette année.