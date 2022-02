Tinder Swindler Victims GoFundMe atteint 100 000 €

Les trois femmes ont perdu des milliers de leur propre argent au profit du prétendu playboy et, après avoir partagé leur histoire, ont organisé la collecte de fonds dans le but de récupérer leur «vie».

Alors que Charlotte l’a rencontré sur Tinder et a fini par lui prêter 103 000 € – elle a découvert qui il était vraiment après avoir lu un article de journal le qualifiant d’escroc qui « a séduit et escroqué des jeunes femmes pour des millions ».

Il a été extradé vers Israël et condamné à 15 mois de prison pour vol, fraude et falsification de documents – toutes des accusations datant de 2011, sans rapport avec les accusations portées contre lui dans le documentaire Netflix.

Lors de la collecte de fonds, les femmes expliquent : « Ces derniers jours ont été un tourbillon, et nous trois (Ayleen, Pernilla et Cecilie) avons été complètement choquées et terrassées par le flot de compassion et de soutien de tout le monde.