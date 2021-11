Le réalisateur de Train to Busan envisage une trilogie et partage sa vision du troisième film

Yeon Sang-ho profite actuellement du succès de sa série originale Netflix Enfer. Mais c’était son premier film d’action réelle, Train pour Pusan, cela l’a vraiment mis sur la carte. Le film a été largement acclamé par la critique et le public en 2016, devenant un classique instantané. Train pour Busan un cadre unique, des commentaires sociaux, le développement du personnage et des zombies terrifiants qui se déplacent rapidement font ce l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps. Le film se déroule dans un train à grande vitesse de Séoul à Busan alors que les passagers tentent de survivre à une apocalypse zombie. Train pour Pusan met en vedette plusieurs acteurs notables, comme Gong Yoo, Jung Yu-mi, Don Lee et Choi Woo-shik.

Après son succès au box-office, Yeon a suivi Train pour Pusan avec une suite autonome en 2020 intitulée Train pour Busan présente : Péninsule, mais il n’a pas répondu aux attentes des fans. Il a également réalisé un film de super-héros, 2018’s Psychokinésie, et le récent succès en streaming sur Netflix, Enfer. Dans une interview avec Variety, Yeon Sang-ho a parlé de Hellbound succès et possibilités futures. Mais lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait une autre horreur zombie, Yeon a répondu par l’affirmative.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Je crois que le genre zombie est très traditionnel mais en même temps, selon ce que vous y apportez, il peut être complètement nouveau. Personnellement, j’ai quelques idées en termes de développement ultérieur de ce qui se passe après Peninsula. Mais en tant que pour savoir si je vais créer cela dans un film, c’est quelque chose que je veux faire. Cependant, comme il y a beaucoup de productions sur lesquelles je travaille actuellement, je pense que je dois en quelque sorte organiser les idées et travailler sur ce sur quoi je dois travailler. »

Il a ensuite parlé de son emploi du temps chargé et a rejeté l’idée de développer une série télévisée se déroulant dans l’univers. Quant à quoi Train pour Busan 3 peut-être environ, Yeon a déclaré ce qui suit.

« Je dirais que – en termes de cet univers – ils deviendront tous liés ensemble. Peninsula était un film post-apocalyptique qui se concentrait sur les poursuites en voiture. L’histoire à laquelle je pense après cela serait plus proche de Train to Busan, où l’histoire se déroulera dans un espace petit et restreint. C’est quelque chose que j’ai en tête actuellement. Donc, en termes de genre, on pourrait dire que c’est entre Train to Busan et Peninsula. »

Yeon a un emploi du temps chargé avec une multitude de films et d’émissions de télévision prévus. Attendons encore un peu une suite directe ou spirituelle à Train pour Pusan. Péninsule était un film divertissant, mais il manquait le flair et l’unicité de l’original. Un remake américain de Train pour Pusan est également en préparation par le producteur James Wan et le réalisateur Timo Tjahjanto.

La nouvelle série télévisée de Yeon, Enfer, qui est basé sur son webtoon du même nom, créé sur Netflix le 19 novembre et a depuis dépassé Jeu de calmar comme la série la plus regardée. Enfer est une émission d’horreur en partie procédurale policière et en partie surnaturelle impliquant des démons littéraux venant sur Terre et condamnant les gens à l’enfer. Assurez-vous de regarder Enfer si vous êtes d’humeur pour un drame qui suscite la réflexion mais qui est horrible.

Cette nouvelle est née chez Variety.





Michael Gandolfini ne craint pas d’être catalogué dans des rôles de foule Michael Gandolfini a peut-être suivi son rôle de Tony Soprano avec un autre rôle lié à la mafia dans L’offre, mais ne s’inquiète pas de la transposition.

Lire la suite





A propos de l’auteur