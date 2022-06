Les téléspectateurs de Netflix saluent le « retour de Mr Bean » dans la dernière série Man vs Bee de Rowan Atkinson

Atkinson joue dans la nouvelle comédie en dix épisodes du géant fumant, L’homme contre l’abeille, et les fans n’ont pas tardé à souligner les comparaisons entre son nouveau personnage – Trevor – et l’emblématique Mr Bean, pour lequel la star est surtout connue.

Man vs Bee n’est pas exactement la chose la plus drôle sur Netflix – mais cela ramène Mr Bean dans toute sa splendeur. pic.twitter.com/jsTqdEEGOL

Dans la bande-annonce de l’émission, on peut voir Trevor se lancer dans toutes sortes de méfaits tout en essayant de donner la botte à l’insecte gênant, y compris, mais sans s’y limiter : la destruction d’ornements, la conduite imprudente et l’utilisation d’un lance-flammes.

Le spectacle a été créé par Atkinson lui-même aux côtés Johnny Anglais l’écrivain William Davies et met également en vedette Jing Lusi (fous riches asiatiques) et Notting Hill l’acteur Julian Rhind-Tutt dans le rôle des propriétaires de la maison, Claudie Blakely (Orgueil et préjugés) en tant qu’ex de Trevor et Greg Mchugh en tant que jardinier de la maison.