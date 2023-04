Vincent D’Onofrio est convaincu que son pivot rencontrera Spider-Man dans le MCU

Vincent D’Onofrio a apporté son Kingpin à l’univers cinématographique Marvel après une course précédente sur Casse-cou, mais alors que le super-vilain s’est souvent battu avec Spider-Man dans les bandes dessinées, l’écran joué par D’Onofrio n’a pas encore rencontré le super-héros lanceur de toile. Bien sûr, le Kingpin de D’Onofrio avait les mains pleines avec Daredevil (Charlie Cox) dans le Casse-cou série, et nous savons que la querelle sera explorée plus avant dans la prochaine série Disney + Daredevil : né de nouveau. Cela fait officiellement de ces personnages une partie du MCU dans lequel Tom Holland a combattu le crime en tant que Spider-Man, et bien que cela rende un croisement possible, rien n’indique que Spidey rencontrera le Casse-cou l’équipage bientôt.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Lors d’une récente convention de fans (via Heroic Hollywood), D’Onofrio a été interrogé par un fan sur Kingpin combattant éventuellement Spider-Man dans le MCU. L’acteur dit qu’il a un « fort sentiment » que la rencontre aura lieu à un moment donné, notant qu’il a ressenti cela même lorsque son Casse-cou L’émission ne faisait que commencer sur Netflix. Il semble également assez confiant quant à savoir qui gagnera la bataille, à en juger par sa réponse. Comme l’a dit D’Onofrio :

« J’ai un fort sentiment que, et je le dis depuis que j’ai commencé la série Netflix, que… finalement, je vais botter le cul de Spider-Man. »





Matt Murdock est le premier pour Wilson Fisk

Disney+

L’ennemi juré de Wilson Fisk, Matt Murdock, a déjà rencontré Spider-Man dans le MCU, alors que Charlie Cox est apparu en tant que personnage aux côtés de Tom Holland pour une apparition spéciale dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Kingpin n’a pas encore rencontré Spidey, et comme Marvel a généralement gardé le web-slinger sur grand écran pour ses aventures MCU, il n’y a eu aucune allusion à la venue de Holland pour une apparition dans Daredevil : né de nouveau, mais ce n’est pas non plus hors du domaine du possible. Compte tenu de la commande de 18 épisodes que Disney + a mise en place pour Daredevil : né de nouveaucertaines grandes surprises comme une apparition potentielle de Spidey pourraient être utilisées pour augmenter le nombre de téléspectateurs.

Dans tous les cas, Daredevil : né de nouveau sera en tournage tout au long de l’année et devrait arriver sur Disney + dans le courant de 2024. Quant à Holland’s Spider-Man, il y a eu des rapports selon lesquels Marvel et Sony espèrent le ramener pour un quatrième film solo, mais rien n’a été officiellement confirmé et annoncé à partir de ce moment. Mais, il y a de fortes chances que nous n’ayons pas vu le dernier de Tom Holland en tant que Spider-Man.