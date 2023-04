Un nouveau spin-off de « Game of Thrones » : ce que l’on sait du projet HBO sur Aegon I Targaryen

excellente nouvelle pour Fans de « Game of Thrones » ! Apparemment, la franchise basée sur les oeuvres de George R.R. Martin s’étendra après le succès de la série HBO Max « House of the Dragon ».

En ce sens, ils envisageraient de créer une nouvelle production dérivée du programme, qui mettrait l’accent sur la figure du premier roi des Maison Targaryen.

Voulez-vous en savoir plus sur le spin-off de « Game of Thrones » sur Aegon I Targaryen? Ensuite, nous vous disons ce que nous savons du nouveau projet de HBO après « Maison du Dragon ».

DE QUOI PARLE LE NOUVEAU SPIN-OFF « GAME OF THRONES » ?

Selon Variétéla nouvelle préquelle de « Game of Thrones » racontera comment Aegon Ier Targaryen conquis Westeros avec ses sœurs-épouses Visenya et Rhaenys.

Il n’y a pas encore de synopsis officiel, mais on imagine que l’intrigue sera basée sur le livre. « Feu et sang » (« Feu et sang »).

Dans le texte, il est révélé que le trio principal a utilisé son armée et ses dragons pour conquérir six des sept royaumes de Ouestà l’exception de dormi.

De cette manière, Aegon II Est devenu le premier roi à s’asseoir sur le trône de fer et c’est lui qui a fondé la Dynastie Targaryen.

Il convient de noter que ces événements ont eu lieu 300 ans avant les événements du programme « Game of Thrones ».

Illustration d’Aegon I Targaryen (Photo : Clark Ocleasa / ArtStation)

LE PROJET SUR AEGON I TARGARYEN SERA-T-IL UNE SÉRIE ?

Ce projet de HBO Il en est à sa phase initiale, il n’y a donc pas encore de showrunner ou co-scénariste confirmé.

Cependant, on suppose qu’il pourrait avoir un format jamais vu auparavant dans la franchise : ce serait un film qui ouvrirait les portes à la nouvelle série potentielle.

L’étude chercherait à continuer d’avoir le soutien du public après la fin de « Maison du Dragon »qui atteindrait sa conclusion avec sa troisième ou quatrième saison.

AUTRES PROJETS DE LA FRANCHISE « GAME OF THRONES »

En plus de « La Maison du Dragon », HBO J’avais prévu de sortir différentes productions de la saga. Parmi celles-ci, figurait celle qui traitait de l’histoire de la Malédiction de Valyria et un autre sur le guerrier Nymeria. Cependant, aucun n’a obtenu le « feu vert ».

Aussi, l’histoire de la Longue Nuit (Longue Nuit) avait un pilote avec Naomi Watts. Cependant, cela a été abandonné en 2019.