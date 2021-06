Lance Reddick, Ella Balinska Star dans Resident Evil de Netflix

© Netflix

Netflix a jeté Le fil Lance Reddick dans le rôle d’Albert Wesker dans son adaptation en direct de Resident Evil. Les fans de PlayStation reconnaîtront bien sûr l’acteur américain pour son rôle de Sylens dans Horizon Zero Dawn, mais ici, il incarnera l’un des méchants les plus emblématiques du jeu dans une émission qui semble s’écarter considérablement de sa source.

Ella Balinska – qui devrait figurer dans le jeu d’action de nouvelle génération Forspoken de Square Enix – fait également partie de la distribution, aux côtés de : Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. L’émission – qui s’étendra initialement sur huit épisodes de 60 minutes – couvrira deux chronologies distinctes et se concentrera sur Jade et Billie Wesker, que nous pouvons supposer être les filles de l’antagoniste.

La photo du casting nous donne du sérieux Riverdale vibes, ce qui, honnêtement, est un plus dans notre livre.