Qu’est-ce que « The Crossover » et comment regarder la série Disney Plus

« The Crossover » est un drame sportif de disney plus qui est basé sur le roman du même nom de Kwame Alexander et raconte l’histoire de deux frères qui sont des basketteurs très talentueux qui font face à une série de défis que la vie leur lance.

La série, dont le tournage a commencé en juin 2022, est produite par les showrunners Kwame Alexander, Damani Johnson et Kimberly A. Harrison, ainsi que par James, Maverick Carter, Jamal Henderson et Lezlie Wills pour SpringHill avec George Tillman. Jr., Bob Teitel, Robert Prinz et Jay Marcus de State Street Pictures, et Daveed Diggs, Todd Harthan et Erin O’Malley.

Jalyn Hall et Amir O’Neil sont les protagonistes de « Le croisement», tandis que Derek Luke, Sabrina Revelle, Skyla I’Lece, Deja Monique Cruz, Trevor Raine Bush, Himie Freeman, Darone Okolie, Gabriela Lopez, Joel Steingold, Johnny Cantley et Yvonne Senat complètent le casting.

Le tournage de la série « The Crossover » a débuté en juin 2022 (Photo : Disney+)

QU’EST-CE QUE « LE CROSSOVER » ?

Selon la description officielle de disney plus« ‘Le croisement‘ présente les frères adolescents Josh et Jordan Bell, considérés comme des phénomènes de basket-ball. À travers sa poésie lyrique, une version adulte de Josh, alias Filthy McNasty, raconte l’histoire du passage à l’âge adulte de lui-même et de son frère, sur et en dehors du terrain.

Pendant ce temps, son père, un ancien basketteur professionnel, s’adapte à la vie après le basket-ball, et sa mère poursuit enfin ses propres rêves. »

COMMENT VOIR « LE CROSSOVER » ?

« The Crossover » sera présenté en première sur Disney + le 5 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming susmentionnée.

A quelle heure voir « The Crossover » par pays ?

États-Unis : 3 h 00 (heure de l’Est)

Mexique, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 2h00

Colombie, Pérou et Equateur : 3h00

Venezuela et Bolivie : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

Espagne : 9h00

BANDE-ANNONCE DE « LE CROSSOVER »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE CROSSOVER »

Jalyn Hall comme Josh Bell

Amir O’Neil comme JB Bell

Derek Luke comme Chuck Bell

Sabrina Revelle comme Crystal Bell

Skyla I’Lece comme Alexis

Quitter Monique Cruz comme Maya

Trevor Raine Bush comme Vondle

Himie Freeman dans le rôle de Josh adulte

Darone Okolie en tant que JB adulte