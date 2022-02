Les fans d »Encanto’ aux yeux d’aigle repèrent un caméo choquant dans ‘Nous ne parlons pas de Bruno’

On ne parle peut-être pas de Bruno, mais peut-on le voir ?

Les fans d' »Encanto » remarquent un détail surprenant de la scène « Nous ne parlons pas de Bruno » dans la comédie musicale animée à succès de Disney : Bruno lui-même se cachant en arrière-plan.

L’utilisateur de TikTok space_cadet_01, qui s’appelle Chris sur la plateforme de partage de vidéos, semble s’être donné pour mission de signaler toutes les observations secrètes de Bruno dans « Encanto », et ses observations semblent être exactes.

« Je n’ai pas vu beaucoup de gens parler de la façon dont il est réellement dans la chanson » We Don’t Talk About Bruno « , a déclaré Chris dans une vidéo récente. «Regardez le balcon pendant que Dolores chante. Vous le verrez marcher à l’arrière-plan et dans le plan suivant, vous le verrez réellement entre eux deux.

Il a partagé des vues rapprochées de la scène en question, et il semble y avoir une mystérieuse silhouette se promenant sur le balcon derrière les deux personnages principaux, habillée un peu comme Bruno.

« La meilleure partie absolue, à mon avis, est qu’à la fin de ce dernier plan, il danse réellement dans l’image », a-t-il ajouté.

On te voit, Bruno ! Walt Disney Co. / Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Dans le film, Bruno est un oncle mystérieux qui a été boudé par la famille Madrigal au cours de la dernière décennie, grâce à ses visions effrayantes, ses habitudes inhabituelles et son penchant pour les rats. Mais lorsqu’une crise secoue la famille Madrigal, ils finissent par reconsidérer tout ce qu’ils pensaient savoir sur leur ex-parent.

De nombreux fans ont signalé les œufs de Pâques de Bruno dans « Encanto », y compris la productrice et animatrice de NBC Joelle Garguilo, qui a déclaré que sa sœur l’avait alertée de la présence secrète de Bruno sur le balcon lors de la scène « Nous ne parlons pas de Bruno ».

« C’est BRUNO !!!! » a-t-elle écrit dans sa story Instagram. « Bruno danse !!!! »

L’esprit soufflé! Instagram

« We Don’t Talk About Bruno » est devenu viral ces derniers mois, et il a même été en tête du classement Spotify Top Songs-USA pendant des semaines, battant les singles d’Adele, Taylor Swift et Ed Sheeran.

L’air accrocheur, écrit par le compositeur « Hamilton » et « Moana » Lin-Manuel Miranda, a également récemment atteint le no. 1 sur le palmarès des chansons Billboard Hot 100.

En janvier, Miranda a dit à Jimmy Fallon sur « The Tonight Show » que ses propres enfants étaient obsédés par la chanson – mais il a dû leur dire de ne pas en parler avant la sortie du film.

« J’étais comme, vous ne pouvez pas chanter ça à l’école. Nous ne pouvons que chanter cela dans la maison », a-t-il partagé. « Parce que tes amis ne connaissent pas encore la chanson. Nous ne parlons pas de « Nous ne parlons pas de Bruno ».

