Vincent D’Onofrio a évoqué le retour de Kingpin chez Marvel

!Disney + était la scène choisie pour le retour de la « grand homme »! L’un des méchants par excellence de merveille, Pivot central, apparu dans les deux derniers épisodes de la série Oeil de faucon Oui Vincent D’Onofrio Il a encore une fois épaté le fandom de la même manière qu’il avait donné vie au même personnage de la série casse-cou pendant trois saisons consécutives en Netflix.

Il y a encore des avis mitigés sur la possibilité que les deux versions du méchant soient les mêmes. Que dit le protagoniste ? « Une fois que je me suis reconnecté de la même manière que je l’avais interprété auparavant, quels étaient les événements de sa vie et que je suis entré dans les aspects émotionnels, j’étais prêt à le faire. »remarqua D’Onofrio. C’est lui-même Pivot central?

Kingpin reviendra-t-il dans le futur ?

« Nous reprenons le même homme. Il est difficile de relier tous les points, mais ils ont fait de leur mieux et il a perdu une partie de son pouvoir au Blip. L’idée était de l’amener à Hawkeye pour qu’il soit le même personnage qu’il était dans la série précédente et l’interpréter de la même manière « , a continué de préciser cet acteur talentueux qui livre une performance intimidante à chaque fois qu’il se met à la place de Pivot central.

L’interprète a continué d’analyser la participation du méchant à la série de Disney +: «Je pense que la chemise hawaïenne et le costume blanc viennent de la bande dessinée Family Business. C’est mon économiseur d’écran sur PC depuis mon passage à Daredevil. Nous faisons un effort de collaboration avec les gens de la garde-robe. C’est amusant de faire partie de l’équipe créative de merveilleIls sont tous intelligents et sur la même longueur d’onde. Ils veulent que tout se passe bien et nous travaillons pour cela « ajouta Vincent.

Est-ce que tuPivot central est mort dans la fin ouverte de Oeil de faucon avec le coup que Maya lui a apparemment donné ? D’Onofrio est prêt à revenir en tant que personnage : « Ça serait génial. C’est ce que je veux et ce que la plupart des fans veulent. Il est impossible de savoir ce qui va se passer. J’apprécie l’accueil qu’ils m’ont réservé et la campagne pour mon retour sur les réseaux sociaux. Mon espoir est de continuer. Il faudra attendre, je pense encore à la fin de Daredevil et comment on s’en est sorti. C’est peut-être fini, mais j’espère que ce n’est pas comme ça ».

