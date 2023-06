Gal Gadot espère que Heart Of Stone deviendra le nouveau lien, une image explosive publiée

Wonder Woman la star Gal Gadot se retrouve dans une situation houleuse alors qu’elle fuit les explosions dans le dernier regard sur le prochain film d’action de Netflix, Cœur de pierre. Publié avec l’aimable autorisation d’Empire, Gadot a évoqué ses ambitions pour Cœur de pierrel’actrice espérant diriger la sienne James Bond/Bourne/Mission : Impossible franchise d’action de style.





« J’ai réalisé qu’il y avait un public pour une protagoniste féminine de l’action. J’ai grandi en regardant Bond, Mission et Bourne. Je voulais créer un film d’action très fort, axé sur les femmes, qui s’adresse à tout le monde, pas une histoire masculine qui a déjà été faite plusieurs fois.

En plus de donner une perspective féminine au genre de film d’action dominé par les hommes, Gal Gadot veut Cœur de pierre être au moins quelque peu ancré dans la réalité. Contrairement à ses personnages comme Wonder Woman et le Rapide et furieux série. Ainsi, tandis que la nouvelle image de Cœur de pierre voit l’agent secret de Gadot courir à travers un dirigeable qui explose, l’actrice et les créateurs derrière le film « se sont lancés dans la science » pour donner vie à un tel exploit de la manière la plus réaliste possible.

« La scène était encore plus folle, à une altitude plus élevée, et nous sommes entrés dans la science et l’avons composé pour qu’un humain puisse le faire. C’était quelque chose que je voulais vraiment m’assurer que nous réussissions. Cela pourrait être fait par des gens.

Ce dévouement aux séquences d’action ancrées et granuleuses a conduit Gadot à faire beaucoup de ses propres cascades dans Cœur de pierrebien que l’actrice ait été forcée de se retirer lorsqu’il s’agit de choses vraiment dangereuses.

«Ce que je peux faire en tant qu’acteur, je vais toujours y aller et… me battre avec intention et vraiment le réaliser. Les trucs fous, fous, je ne peux pas, ils ne me laisseront pas ! »

Heart of Stone devrait débarquer sur Netflix en août

Réalisé parTom Harper (Peaky Blinders, Les Aéronautes) d’après un scénario de Greg Rucka (La vieille garde) et Allison Schroeder (Chiffres cachés) et avec une histoire de Rucka, Cœur de pierre se concentre sur l’agent d’élite, Rachel Stone, qui recèle un secret encore plus grand que sa carrière à la CIA – elle est la seule femme qui se tient entre une organisation ultra-mystérieuse, puissante et mondiale de maintien de la paix, la Charte, et la perte de ses plus l’atout le plus précieux et le plus dangereux : le cœur.

Gal Gadot n’est pas le seul à aspirer à créer une franchise, le réalisateur Tom Harper espérant que Cœur de pierre prendra le relais des goûts de Lier et Borne. « J’adore ces films, mais ils existent tous depuis des décennies, donc travailler sur quelque chose qui était un ajout à ce genre mais un morceau original était vraiment excitant et était une réelle opportunité », a-t-il déclaré.

Dirigé par Gal Gadot (Wonder Woman 1984, la Justice League de Zack Snyder) en tant que Rachel Stone, Cœur de pierre mettra en vedette un casting de soutien qui comprend les goûts de Jamie Dornan (L’automne, Cinquante Nuances de Grey), Alia Bhatt (Autoroute), Sophie Okonedo (Hôtel Rwanda, Mort sur le Nil), Matthias Schweighöfer (Armée des morts), Jing Lusi (fous riches asiatiques), Paul Ready (La terreur), Jon Kortajarena (Un homme celibataire), Matteo Cicconi et Angela Esposito.

Cœur de pierre devrait être publié le 11 août 2023 par Netflix.