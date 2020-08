On My Block SAISON 4: Distribution, intrigue, date de sortie prévue, torsion et toutes les informations !!!

Il s’agit d’une série Web de comédie américaine créée par Lauren lungerich, Eddie

lungerich, Jeremy Haft. Il est sorti sur Netflix le 16 mars 2018 et

renouvelé pour la saison deux et publié le 29 mars 2019 et troisième

saison sortie le 11 mars 2020.

À LA DATE DE SORTIE DE ON MY BLOCK SEASON 4

Nous prévoyons qu’ils sortiront en février / mars 2021.

à la situation actuelle, il y aurait un retard dans la publication du

saison.

ON MY BLOCK SEASON 4 CAST

● Sierra Capri dans le rôle de Monse Finnie.

● Jason Genao comme Ruben.

● Breet Gray dans le rôle de Jamal Turner.

● Diego Tinoco dans le rôle de Cesar Diaz.

● Jessica Marie Garcia dans le rôle de Jasmine Flores.

● Julio Macias comme Spooky.

● Ronni Hawk dans le rôle d’Olivia.

● Jahking Guillory dans le rôle de Latrelle.

● Emilio Rivera comme Chivo.

● Peggy Blow dans le rôle de Marisol Martinez.

● Paula Garces comme Geny Martinez.

● Eric Neil Gutierrez comme Ruben Martinez.

● Danny Ramirez comme Mario Martinez.

ON MY BLOCK SEASON 4 PLOT

La finale avec un saut de deux ans pendant les personnages principaux de la série avait

grandi et occupé. Monse était au pensionnat avec une photo d’elle et

repoussé de sa table. Ruby, Jasmine avait des yeux face à face

Jamal et a commencé à jouer au football.

Cesar avait sauté de nouveau dans l’empire de Santos et apparaît comme le leader de

se concentrer sur sa femme et attend un bébé et trouver une place pour

envisager de tuer et ne pas avoir à le faire. Ils vont à l’endroit pour apparaître comme

groupe d’amis et le changement s’ouvre sur un développement futur où

la fin est un endroit pour réinitialiser et l’idée est de montrer qu’ils doivent

ensemble pour survivre.

Le chapitre suivant apporte que c’était déchirant de voir

fin et les écrivains ont dit que l’histoire n’est pas terminée. Il s’occupe de choses

aller dans la vie. Nous pensions que tous étaient de si bonnes personnes. dans le

fin je veux terminer avec une belle fin. En raison de la situation actuelle, ils peuvent

être retardé dans la date de sortie et le tournage s’est arrêté et ils s’attendront à

pour libérer.

