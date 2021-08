Cardi B achète un cadeau de 48 000 € à sa fille de trois ans Kulture

Le rappeur ‘WAP’ de 28 ans a partagé des photos d’elle et de la petite Kulture sur Instagram avec la légende : « Moi et mon meilleur ami pour la vie. »

Le plus surprenant de tous est probablement l’histoire derrière le sac. C’est en fait inspiré par quelque chose que Kulture a vu lorsque la paire était dans les accessoires de Claire.

Michelle Berk, PDG de Privé Porter, a déclaré à Page Six Style: « Cardi et Kulture étaient chez Claire, de tous les endroits. Kulture a vu un petit sac avec un arc-en-ciel et a commencé à le supplier.