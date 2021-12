Pedro Almodóvar est favorable au cinéma basé sur la bande dessinée et mis en avant Spider-Man 3

in

L’industrie hollywoodienne est dominée par le cinéma basé sur des bandes dessinées qui chaque mois a une nouvelle première à offrir à ses fans. Ainsi, des univers partagés comme celui de merveille Oui CC grandissent de plus en plus et se positionnent comme des phénomènes hégémoniques qui altèrent la patience de ceux qui s’opposent à des personnages tels que Homme chauve-souris ou Homme araignée.

Des voix faisant autorité concernant le développement du film se sont prononcées contre ce nouveau paradigme. Des exemples comme Martin Scorsese Oui Francis Ford Coppola Ils ont donné leur feu vert aux films de super-héros et à l’effet qu’ils ont sur les masses. Puis un autre réalisateur avec plaisir de « cinéma d’auteur » semblaient arriver à la croisée de ces affirmations et évaluer à quoi ressemblaient les films Spider-Man : Pas de chemin à la maison ils le font pour l’industrie.

Almodóvar défend Spider-Man et toute l’industrie des super-héros

Parler dans le programme espagnol Motif tardif, Pedro Almodovar a souligné l’importance des films comme dernière entrée du wall-crawler dans le Univers cinématographique Marvel et sa signification pour le reste du « Le monde d’Hollywood ». Le réalisateur a déclaré que le retour des grandes masses de personnes dans les cinémas était important après la chute brutale de l’industrie à la suite de la pandémie et a déclaré qu’il espérait qu’un film rétablirait la confiance des gens pour retourner au cinéma.

Bien que l’Espagnol ait souligné qu’il n’était pas un « spectateur naturel » de ce genre de cinéma, il a également fait remarquer qu’il n’aurait aucun problème à voir le film mettant en vedette Tom Holland et dirigé par Jon watts. Almodóvar a fait remarquer que le box-office espagnol avait chuté de 60% en raison de la crise pandémique et du film de merveille couper cette strie. « Les blockbusters sont les grands sauveurs de l’industrie », précisément défini.

Plus de surprises ? Cet homme qui a marqué l’histoire d’Hollywood avec une salle de cinéma qui « marque déposée » Grâce à son style propre et personnel, il se dit prêt à participer aux univers cinématographiques de merveille ou CC si le projet en question signifiait « Liberté de création ». Un personnage que vous aimeriez aborder ? !Fille chauve-souris! Malheureusement, ce film est déjà réalisé par le duo Bilall fallah Oui Adil El Arbi.

