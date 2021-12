Les Critics Choice Awards ont été suspendus : découvrez pourquoi

Suite à l’émergence de la nouvelle variante du coronavirus « Ómicron », les organisateurs de la Prix ​​du choix des critiques, a suspendu le gala de remise des prix qui était prévu le 9 janvier.

Le concours rassemble un demi-million de critiques de cinéma de États-Unis et Canada, cette année était sa 27e édition. Les films « Belfast » Oui « West Side Story » ils ont pris toutes les nominations.

Dans une déclaration sur Twitter, le compte officiel a déclaré : « La décision la plus prudente et la plus responsable à ce stade est de reporter la cérémonie. Nous sommes en contact avec les responsables de la santé du comté de Los Angeles et travaillons pour trouver une nouvelle date pour organiser un gala en face à face et avec la santé comme priorité absolue. »

Les Choise Awards dépasseraient les Golden Globes

Les Prix ​​du choix des critiques visait à atteindre la popularité de la Ballons d’Or par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) car cette édition ne sera pas diffusée à la télévision suite à des accusations de corruption et de manque de diversité.

Plusieurs sociétés entre studios de cinéma et agences de publicité étaient contre les galeries. Les Golden Globes n’ont pas encore annoncé de date de célébration.

Comment étaient les listes des nominés ?

Films nominés

Belfast

CODA

Ne lève pas les yeux

Dune

le roi richard

Pizza à la réglisse

ruelle de cauchemar

Le pouvoir du chien

coche, coche… Boum !

West Side Story

Meilleur acteur

Nicolas Cage, Cochon

Benedict Cumberbatch, Le pouvoir du chien

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield – tic, tic… Boum !

Will Smith, le roi Richard

Denzel Washington, La Tragédie de Macbeth

Meilleure actrice

Jessica Chastain, Les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, la fille perdue

Lady Gaga, Maison Gucci

Alana Haim, Pizza à la réglisse

Nicole Kidman, Être les Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

La meilleure actrice dans un second rôle

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jared Leto, Maison Gucci

JK Simmons, être le Ricardos

Kodi Smit-McPhee, Le pouvoir du chien

