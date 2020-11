Vin Diesel est-il le dernier gardien à rejoindre Thor: Love and Thunder?

Vin Diesel a peut-être rejoint le Thor: l’amour et le tonnerre casting avec Chris Pratt. Il vient d’être révélé que Pratt s’est officiellement engagé pour jouer à Star-Lord dans la suite très attendue. L’idée a du sens puisque le Dieu du tonnerre a été vu pour la dernière fois avec les Gardiens à la fin de Avengers: Fin de partie. Avec Pratt à bord, beaucoup se demandent si Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan et Pom Klementieff joueront également des rôles dans Thor: l’amour et le tonnerre.

vin Diesel vient d’être aperçue à Sydney, en Australie, où Natalie Portman était également en scène début septembre. On pense que les deux acteurs sont venus en Australie pour un travail de pré-production sur Thor: l’amour et le tonnerre. Portman a un rôle physique dans la suite, tandis que Diesel ne fournira plus que probablement la voix de Groot, qu’il pourrait très probablement faire entendre aux États-Unis. Bien que ce ne soit pas une énorme révélation, Diesel a taquiné son implication dans la suite à plus d’une occasion.

Lors de la promotion Injecté de sang, Vin Diesel a parlé Les gardiens de la galaxie Vol. 3 et l’avenir de Groot. «J’attends et je suis ravi que mon ami James Gunn fasse sortir le prochain du parc», a déclaré Diesel à propos de Les gardiens de la galaxie Vol. 3. « [Gunn] a pris La brigade suicide alors il est sur le point de s’y lancer. Thor le fera aussi, le réalisateur m’a parlé de Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie. « Quant à ce que Taika Waititi a dit au reste des acteurs, ce n’est pas clair, mais il semble que plus que Chris Pratt et Diesel le seront. attaché.

Rocket et Thor de Bradley Cooper ont une relation assez étroite après les événements de Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie, donc on peut facilement voir Cooper revenir au rôle. On peut en dire autant de la Mantis de Pom Klementieff et de la nébuleuse de Karen Gillan. Cela étant dit, Thor: l’amour et le tonnerre est un film sur Le Dieu du tonnerre et le reste des personnages établis, y compris Valkyrie de Tessa Thompson et Jane Foster de Natalie Portman, donc nous ne verrons probablement pas beaucoup de Gardiens quand tout sera dit et fait.

Taika Waititi a récemment parlé de la finition du script Thor: Love and Thunder. « Je pense que ça va être vraiment bon », avait déjà révélé Waititi. « Nous avons terminé, nous écrivons le scénario par intermittence depuis plus d’un an … » Waititi a poursuivi: « C’est tellement fou et aussi très romantique. Je suis dans les romances maintenant. Je veux juste pour faire une romance. Je veux faire quelque chose que je n’ai jamais fait ou que je n’ai jamais aimé. Je voudrais attaquer quelque chose comme ça. » Les fans de MCU savent qu’avoir à nouveau Waititi et Chris Hemsworth ensemble va fournir quelque chose d’un peu à gauche de ce à quoi ils s’attendent d’un film de bande dessinée. Vous pouvez voir la vidéo de l’atterrissage de Vin Diesel à Sydney ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Kobie Thatcher.

Sujets: Thor 4, Gardiens de la Galaxie