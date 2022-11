La date de sortie de The Last of Us a fuité

La date de sortie de l’adaptation HBO de The Last of Us a fuité, et nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour l’adaptation du jeu vidéo.

Une fuite apparente a apparemment révélé la date de la première de l’adaptation très attendue de HBO de Le dernier d’entre nous. Plusieurs utilisateurs de l’application HBO Max ont affirmé que Le dernier d’entre nous est maintenant répertorié avec une date de sortie du 15 janvier 2023. Bien que HBO n’ait pas encore fait d’annonce, il semble que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour plonger dans l’après-apocalypse aux côtés de Pedro Pascal et Bella Ramsey.





« Un aperçu de la série dramatique post-apocalyptique basée sur le jeu vidéo acclamé par la critique. Première le 15 janvier », indique maintenant la liste sur l’application HBO Max. Il y a eu plusieurs anecdotes d’utilisateurs (et une image avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter @Knoebelbroet) concernant cette date de sortie, il est donc peut-être temps de marquer dans vos calendriers.

Le dernier d’entre nous suivra Joel (Pedro Pascal), un survivant endurci et passeur chargé d’escorter l’adolescente Ellie (Bella Ramsey) à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Bien que cette date de sortie divulguée n’ait pas encore été officiellement confirmée, nous savons que la première saison de The Last of Us se composera de dix épisodes écrits par Craig Mazin et Neil Druckmann, et donnera vie au jeu vidéo extrêmement populaire du même Nom.





Le dernier d’entre nous La saison 1 adaptera le premier jeu vidéo

Développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, Le dernier d’entre nous a été publié pour la première fois en 2013 et trouve des joueurs comme Joel, un passeur chargé d’escorter une adolescente, Ellie, à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Les joueurs doivent utiliser des armes à feu et des armes improvisées, ainsi que des tactiques furtives et autres, afin de se défendre contre des humains hostiles et des créatures cannibales infectées par une souche mutée du champignon Cordyceps qui s’est propagée à travers le pays.

Le dernier d’entre nous a été acclamé par la critique et est maintenant considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, les critiques et les joueurs louant sa narration et sa caractérisation approfondies. Des éléments qui, d’après la récente bande-annonce de Le dernier d’entre nousfera la transition des pixels du jeu vidéo au petit écran en toute simplicité.

Le dernier d’entre nous Le créateur Neil Druckmann a depuis révélé que la première saison de la série adaptera le premier jeu, et bien qu’il ait déclaré qu’il apporterait quelques changements en cours de route, les fans ne devraient pas être trop inquiets. « Les choses restent parfois assez proches. C’est drôle de voir mon dialogue là-bas à partir des jeux dans les scripts HBO », a déclaré Druckmann en mars 2021. « Et parfois, ils s’écartent considérablement pour un bien meilleur effet parce que nous avons affaire à un support différent. »

Le dernier d’entre nous est une production conjointe de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint et Word Games et met en vedette Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nick Offerman et Storm Reid, entre autres. Le dernier d’entre nous sera présenté en première sur HBO et HBO Max en 2023 et, si cette fuite est effectivement exacte, nous n’avons pas très longtemps à attendre.