L’ingénieur de Led Zeppelin a déclaré que Jimmy Page jouait «  le meilleur solo de guitare rock de tous les temps  » sur «  III  »

Lorsque les fans de rock et les critiques classent les meilleurs solos de guitare, ils se tournent généralement vers les morceaux à gros prix. Vous y verrez Jimi Hendrix pour «All Along the Watchtower»; Le solo «Comfortably Numb» de David Gilmour arrivera peu après. Et Jimmy Page sera là pour son travail sur «Stairway to Heaven».

Le solo de Page sur la chanson la plus célèbre de Led Zeppelin arrive généralement en tête de liste, en fait. Lorsque Guitar World a classé les 50 meilleurs projecteurs de guitare en 2009, il y avait «Stairway» en tête. Un panel organisé par le magazine Classic Rock est arrivé à la même conclusion en 2016.

Mais Page ne place pas «Stairway» en tête de sa propre liste. «Il y en a d’autres que je préfère», a-t-il déclaré à Classic Rock en 16. « [But] si tout le monde dit que c’est mon meilleur solo, c’est génial. Terry Manning, qui a conçu Led Zeppelin III (1970), pensait également que Page avait eu de meilleurs moments que «Stairway».

Avant de mixer le morceau avec Page, Manning a vu le dieu de la guitare de Zep livrer le solo sur «Since I’ve Been Loving You». Plus tard, Manning ne l’a pas simplement appelé le plus grand solo de Page; il l’a appelé le meilleur solo de rock jamais enregistré.

Un ingénieur de Led Zeppelin a appelé Jimmy Page « Since I’ve Been Loving You » en solo le plus grand de tous les temps

Jimmy Page, jouant une guitare Gibson Les Paul Standard, se produit sur la scène du Madison Square Garden en juillet 1973. | David Redfern / Redferns

Bien que Manning commençait à faire ses débuts lorsque Page est arrivé à Memphis pour terminer le troisième album de Zep, l’ingénieur a continué à travailler 50 ans dans l’entreprise. (Il y est toujours, en fait.) En bref, Manning a vu des guitaristes de poids lourds aller et venir.

Mais pour lui, Page a fait le tour du terrain avec son solo «Depuis que je t’aime». « Cela a été fait en une seule prise, grâce à un amplificateur de marque oublié qui appartenait au groupe qui avait précédemment enregistré dans la pièce », se souvient Manning dans Led Zeppelin: la réalisation de leur troisième album légendaire.

« Pas de boutons, tonalités, sons, etc. Vraiment plug and play », a déclaré Manning. «C’est à quel point Jimmy Page était bon.» Lorsqu’il a parlé avec Barney Hoskyns du quatrième album à succès de Zep, Manning l’a qualifié de «meilleur solo de guitare rock de tous les temps».

Mais alors que Manning a vu la magie dans le studio ce jour-là, «Depuis que je t’aime» a pris un long chemin jusqu’à son achèvement. En fait, Page l’a appelé la piste la plus difficile à enregistrer sur le troisième album de Zep.

Page a rappelé comment Led Zeppelin travaillait sur ‘Since I’ve Been Loving You’ avant d’enregistrer le solo

Jimmy Page de Led Zeppelin joue de sa guitare avec un archet de violon à Earl’s Court, mai 1975. | Michael Putland / Getty Images

Manning a vu Page faire son acte «plug and play», mais c’était l’aboutissement de plusieurs tentatives pour obtenir «Depuis que je t’aime». Cela peut sembler inhabituel pour les fans de Zep qui se sont habitués aux prises enflammées du groupe sur le blues, qui a commencé à faire ses débuts en 1969.

« Jouer du blues est en fait la chose la plus difficile que vous puissiez faire », expliqua Page à Guitar World en 1993. « Il est très difficile de jouer quelque chose d’original. » Quoi qu’il en soit, Page a secoué tout cela et a proposé quelque chose d’extraordinaire pour son solo.

Bien sûr, ce n’est pas seulement Page qui brille sur « Depuis que je t’aime ». Robert Plant livre l’une de ses meilleures performances vocales sur la piste. Et c’est encore une autre vitrine pour la section rythmique sans égal de Zep. (John Bonham devient balistique à plusieurs reprises.) Mais c’est sans aucun doute l’un des nombreux moments de «Jimmy Page en feu».