La petite amie de Lee Westwood: Qui est Helen Storey?

Ceux qui jouent au golf … attirent ceux qui jouent aussi au golf.

Le golfeur professionnel anglais Lee Westwood sort avec Helen Storey, la gagnante autoproclamée du concours d’août.

Qui est la petite amie de Lee Westwood, Helen Storey?

Helen Storey a commencé comme caddie de Lee Westwood.

En septembre 2018, elle a servi de caddie lors du concours Made In Denmark.

Elle a porté son sac en 2019 lors d’une compétition à Abu Dhabi et au concours Masters Par-3 en 2016.

Westwood et Storey se fréquentent depuis 2015.

Le bon ami de Westwood, Graham Wylie, a présenté les deux tourtereaux de golf ensemble.

Wylie est mariée à la sœur de Storey.

C’est une fille de cheval.

Ce cadet de golf adore ses chevaux!

Storey a révélé à ses abonnés Instagram qu’elle était «courageuse et chevauchait d’anciens chevaux de course».

Le 29 janvier 2020, elle a publié une photo sur Instagram de son câlin d’un cheval. «Noodle aka No Refuge apprécie pleinement sa retraite», a-t-elle écrit dans la légende. « Le gagnant de Cheltenham apprécie maintenant les câlins et les friandises. »

Noodle n’est pas le seul cheval à avoir été salué sur son flux Instagram.

Ballyalton, le cheval, a eu la chance de recevoir trois photos.

Storey a écrit: « Ballyalton vit sa meilleure vie de retraite #retiredracer @brownandcodurham. » Bentley le cheval fait également quelques apparitions. «Bentley apprécie ses friandises et ses câlins», écrit-elle en légende d’une photo de Bentley le cheval, appréciant ses friandises et ses câlins.

Westwood et Storey ont célébré Halloween 2019 avec style.

Les professions assorties sont mignonnes, mais les costumes d’Halloween assortis sont encore plus mignons!

Le 30 octobre 2019, Storey a publié une photo d’elle et de Westwood dans le costume d’Halloween de leur couple sur le thème de Disney.

Elle est allée comme le méchant bien-aimé, Cruelle DeVille. Westwood était l’une des 101 Dalmations.

Qui est l’ex-femme de Lee Westwood?

En 1999, Westwood a épousé Laurae Coltart. Le couple a divorcé en 2017.

Storey utilise sa plateforme de médias sociaux pour sensibiliser à la prévention du suicide.

Lors de la journée mondiale de la santé mentale, Storey a publié une capture d’écran des informations de contact du support de crise confidentiel de l’IUCS (If U Care Share).

Elle a également republié les conseils de prévention du suicide de la Fondation pour la santé mentale.

Elle utilise également sa plateforme de médias sociaux pour montrer ses compétences en matière de fitness.

Des pompes aux supports de tête, il n’y a aucun exercice que Storey ne peut pas faire.

Faites défiler son flux Insta et voyez comment elle met ses forces à l’épreuve.

