"assassin's Creed Valhalla": Quête "la Voie Du Berserk" Début

Ceux qui ont pré-commandé « Assassin’s Creed Valhalla » ont accès à la mission « Le Chemin du Berserker ». Mais comment démarrer la quête bonus? Nous clarifions.

Peut-être une cause de confusion: si vous avez précommandé « Assassin’s Creed Valhalla », vous ne pourrez toujours pas jouer votre mission supplémentaire « The Path of the Berserker » depuis le début du jeu. Le bonus n’est activé qu’au cours du jeu. Pour être plus précis: dès que vous êtes en Angleterre.

Uniquement pour les pré-commandes et uniquement en Angleterre: la mission bonus de précommande

Après le prologue en Norvège enneigée, vous naviguez avec votre chaloupe vers l’île britannique. Là, vous combattez quelques bandits puis vous vous installez dans un ancien village viking. Vous appelez la colonie Ravensthorpe, et dès que le nom a été donné, vous pouvez également lancer la quête « Le chemin du berserker ». Allez dans la maison longue et dans la chambre d’Eivor. Il y a une lettre de Norvid dans la boîte aux lettres sur le bureau – votre billet pour la mission de précommande!

Le berserker n’est pas un poney!

Avant de commencer la quête sérieusement, vous devriez vous entraîner un peu: « The Berserker’s Way » a un niveau recommandé de 55, ce qui devrait être bien au-dessus du niveau que vous aurez à votre arrivée en Angleterre. Mais il y en a encore assez pour le faire tôt dans le jeu – il est préférable de suivre l’histoire principale jusqu’à ce que vous soyez assez fort.