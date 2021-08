Sam Heughan a déçu les fans d’Outlander avec de mauvaises nouvelles

Sam Heughan, 41 ans, est devenu l’une des célébrités les plus appréciées du grand public pour son rôle de Jamie Fraser dans Étranger. Bien qu’il ait déjà participé à d’autres productions, sa place dans la série en tant que protagoniste l’a propulsé à obtenir une renommée unique et plus de 3 millions de followers sur Instagram. C’est sur le réseau social que l’acteur a donné de mauvaises nouvelles et ses fans ne l’ont pas bien pris du tout.







On attend actuellement des nouvelles de la sixième saison de l’adaptation des romans de Diana Gabaldon, après un an de complications dues à la pandémie de Coronavirus. Leur tournage a culminé début juin, où ils ont confirmé que les prochains épisodes seront prêts début 2022. Il a également été dit que ce serait l’épisode le plus court, avec huit chapitres, bien qu’avec une première d’une heure et demie.

Pendant, Heughan a montré qu’il aime faire partie de divers projets qui n’ont rien à voir avec le jeu d’acteur, comme animer sa propre émission Hommes en kilt, qu’il réalise avec Graham McTavish et de là sont sortis deux livres de sa tournée en Écosse. D’autre part, est un amateur de whisky, alors il a lancé sa propre ligne appelée L’édition « Spirit of Home » de Sassenach.

Photo : Instagram @samheughan



La marque avait prévu de sortir la dernière mise à jour de la boisson à l’international, mais Sam a été porteur de la mauvaise nouvelle en annonçant que pour l’instant cela n’arrivera pas à cause de la pandémie de Coronavirus. « Comme vous le savez peut-être, il y a une congestion extrême dans les ports maritimes du monde entier et une pénurie mondiale de conteneurs et de camions. », furent les mots choisis pour expliquer la situation.

Il s’agit sans aucun doute un produit que tout fan de Étranger aspire à avoir dans votre maison, pas seulement parce qu’il vient de Sam Heughan, mais aussi parce que le nom Sassenach vient de la manière attentionnée dont son personnage, Jamie, s’adresse à sa femme, Claire Fraser. « S’il vous plaît, soyez patient alors que nous travaillons sur une mise à jour avec une nouvelle date de sortie bientôt ! »A déclaré l’acteur dans la publication où vous pouvez lire des commentaires tristes sur la mauvaise nouvelle.