Vin Diesel est couronné d’un nouveau titre

S’il y a quelque chose qui n’est pas contesté, c’est que vin Diesel il est l’un des rares acteurs aptes à l’action. Peu importe si vous vous faites passer pour une baby-sitter ou un coureur de rue d’élite et un mécanicien automobile comme vous l’étiez et êtes toujours Rapide furieux.

Quelle que soit l’intrigue, les personnages de Vin Diesel sont pleins d’action. Photo: (Getty)



Cependant, être un acteur avec de tels personnages alimentés en adrénaline l’a également amené à avoir une autre position quelque peu inquiétante à Hollywood. À la surprise de quelques-uns, Vin Diesel est le plus grand dépanneur de voitures haut de gamme de toutes les franchises de l’Académie.

Ce nouveau titre, l’interprète le doit à la saga Rapides et furieux, qui est en proie à des courses, des poursuites et, bien sûr, des destructions de voitures. Toutes ces informations étaient connues grâce à Scrap Car Comparison, un site Web conçu pour aider à obtenir de l’argent des véhicules accidentés, qui garde un registre de toutes les voitures détruites par les films.







À tel point que, dans le dernier rapport publié par le portail susmentionné, ils détaillent qu’il s’agissait vin Diesel qui a cassé le plus de voitures au cours de la dernière décennie. Plus précisément, jusqu’à présent dans sa carrière, il a chargé 61 voitures, dont 57, faisant de lui le conducteur le plus dangereux d’Hollywood.

Scrap Cara a comparé des films de 25 étoiles afin d’obtenir le classement exact. Et, selon ce qu’ils ont révélé dans leur publication, seulement en Rapide et furieux 5, Diesel a détruit 30 voitures, ce qui l’a classée 50e, mais maintenant elle a augmenté.

Vin Diesel a passé son temps à détruire des voitures. Photo: (IMDB)



D’un autre côté, Bruce Willis suit de très près le grand Dominic Toretto, chargeant son CV avec 60 voitures accidentées, bien que dans son cas il n’en ait conduit que 35. Maintenant, la question est de savoir si Hollywood donnera un jour une voiture à vin Diesel? Nous devrons attendre de voir ce qui se passe dans Rapide et furieux 9.