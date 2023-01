Notre découverte hebdomadaire de ce jeu de skate déjanté : il est gratuit et compte déjà un demi-million de téléchargements

Apprenez à maîtriser le skateboard et les différentes astuces pour surmonter tous les défis que ce jeu amusant vous propose.

Perfect Grind est un jeu de skateboard gratuit et très amusant.

À la recherche de nouveaux jeux dans le Google Play Store, j’en ai trouvé un appelé mouture parfaite et, voyant quel studio était derrière, j’ai décidé de l’essayer. ce jeu est création de gâteau aux nouilles, responsable de grands titres tels que Alto’s Adventure et Alto’s Oddisey. Le thème de Perfect Grind est très différent, puisque notre mission est de contrôler un personnage sur un skateboard et apprendre différentes astuces de skateboard pour progresser dans le jeu.

Je ne le nie pas, j’ai aussi donné une chance à Perfect Grind parce que c’est un jeu qui pourrait télécharger gratuitement sur mon mobile android, c’est-à-dire qu’il n’avait rien à payer en échange de son essai. Après quelques minutes de test, j’ai trouvé ça amusant et Je me suis vu vouloir surmonter les défis que le jeu m’a proposé : apprendre à sauter, à faire un manuel, à rester en l’air… Si vous cherchez un nouveau jeu pour devenir accro et vous savez que vous aimez le sport, vous devriez essayer Perfect Grind.

Perfect Grind, un jeu de skate vraiment fun

Lors de la première ouverture de Perfect Grind, nous voyons un menu dans lequel nous vérifions que il y a des modes gratuits et d’autres qui ne sont débloqués qu’en payant des frais de 3,39 euros. Tout d’abord, je recommande que essayez le mode « Carrière », qui est gratuit, vous pouvez donc confirmer si vous aimez le jeu ou non. Si vous voyez que vous trouvez cela amusant, alors Cela vaut déjà la peine de payer pour la version premium.

En entrant dans le mode « Carrière », la première chose que nous ferons est choisissez le personnage avec lequel on veut jouer. Vous pouvez choisir entre deux jeux gratuits ou obtenir les pièces du jeu pour débloquer d’autres nouveaux personnages. Ensuite, nous irons à un petit tutoriel dans lequel nous apprendrons les mouvements les plus élémentaires avec le patin.

Attention, les premiers trucs sont simples et ça ne m’a rien coûté de les maîtriser. Cependant, au fur et à mesure que j’apprenais de nouveaux mouvements, la difficulté augmente et j’ai découvert que contrôler la planche à roulettes ne serait pas aussi facile que je l’imaginais. De plus, devenir accro à Perfect Grind m’a également aidé à apprendre des termes du sport avec lesquels je n’étais absolument pas familier, comme « faire des manuels ».

En réalisant de meilleurs combos, le jeu nous récompense avec des monnaies virtuelles que nous pourrons utiliser plus tard pour personnaliser notre personnage. Alors que tu avances aussi nous débloquons de nouvelles pistes de jeucomme le centre urbain ou les toits. S’il vous est difficile de surmonter les défis parce que vous ne maîtrisez pas bien le skateboard, vous pouvez régler la sensibilité au lacet et au glissement depuis les paramètres.

Le moment vient où la version gratuite de Perfect Grind se termine. Si vous en voulez plus, vous n’avez qu’à payer cet abonnement de 3,39 euros pour débloquer de nouveaux défis et même créer votre propre skatepark personnalisé. En outre, ce paiement implique également Supprimez la pubquelque chose qui est toujours positif.

Avec plus de 500 000 téléchargements Perfect Grind est l’un des nouveaux jeux Android les plus divertissants du Play Store. Montez sur la planche à roulettes et montrez votre talent surmonter progressivement chaque défi et obtenir de meilleurs combos.

