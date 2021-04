Aya Cash révèle qu’elle s’est sentie «  terrible  » à propos de son rôle dans «  The Boys  »

L’actrice, Aya Cash a révélé qu’il se sentait «terrible» à cause de l’impact de son personnage, Front orageux au ‘Les garçons’.

Cash, qui joue le méchant dans l’émission Amazon Prime, a rappelé son hésitation initiale à décider de jouer le rôle.







« Je n’ai aucun problème à jouer des gens ou des méchants très détestés », a déclaré Cash en réfléchissant au personnage de Stormfront, qui s’est révélé au cours de la deuxième saison comme un nazi et un suprémaciste blanc.

«De toute évidence, ce serait quelque chose qui devait être traité intelligemment et ce ne serait pas pour glorifier le personnage d’une manière dont il n’était pas d’accord … mais ce serait au service de quelque chose. Donc, après avoir parlé avec Eric Kripke (showrunner), je me suis senti entre de très bonnes mains. «

Sur son expérience sur le plateau, Cash a révélé: « Au fur et à mesure que tout progressait et que les scripts arrivaient, j’en ai appris plus et Eric m’a dit l’arc de la saison avant de commencer, j’étais excité et nerveux parce que ce serait quelque chose de grand qu’ils essaieraient de faire et J’espère que nous l’avons fait ».







« Il y avait certainement des moments où je me sentais terrible que les gens puissent être blessés par le personnage … 2020 a été incroyablement intense pour de nombreuses raisons, avec la pandémie et la question raciale en Amérique et j’ai joué un suprémaciste blanc. »

D’un autre côté, Stormfront a été tué à la fin de la saison 2 de ‘The Boys’ donc son retour dans le futur de la série semble improbable.