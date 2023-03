Qui est Stella Stegmann de « Too Hot To Handle : Germany »

« Trop chaud pour être manipulé : Allemagne”, la nouvelle version du hit téléréalité sur netflix « Jouer avec le feu » a été créée le 28 février 2023. Dans les dix épisodes de l’émission controversée, douze célibataires attrayants se rencontrent dans un paradis tropical pour profiter de la fête et de la romance. Pour obtenir le prix de 200 000 euros, ils doivent renoncer complètement au sexe.

L’un des participants est Stella Stegmanun mannequin et influenceur de 25 ans qui a relevé le défi de la laine sur l’édition allemande de l’émission créée par Laura Gibson et développée par Charlie Bennett.

Que sait-on d’autre du candidat de « Trop chaud pour être manipulé : Allemagne» qui dans les premiers épisodes a fait sensation en attirant l’attention de Tobias et Anna ?

FAITS SUR STELLA STEGMANN

Âge : 25 ans.

Date de naissance : 9 août 1997

Lieu de naissance : Passau, Allemagne

Profession : Mannequin et influenceuse.

Ville : Munich.

Instagram : @stella_tiana

TikTok : stella_tiana

QUI EST STELLA STEGMANN ?

Stella Stegmann est née le 9 août 1997 à Passau en Allemagne, elle a actuellement 25 ans et est apparue dans « Trop chaud pour être manipulé : Allemagne” avec la phrase : « En fait, je n’ai jamais été une gentille fille. Je suis vraiment célibataire. »

Le mannequin et influenceur basé à Munich, en Allemagne, est apparu entièrement nu dans « Playboy » en 2020 et a même été élu « Playmate de l’année ». Jusqu’à présent, il compte plus de 220 000 abonnés sur Instagram et plus de 100 000 abonnés sur TikTok.

Stella Stegmann a commencé une relation amoureuse avec Tobias dans « Too Hot to Handle: Germany ». Malgré quelques tentations, le couple n’a rompu qu’à la fin de la saison de la téléréalité de Netflix. Sont-ils toujours ensemble ? Ils n’ont pas partagé de photos confirmant leur romance.

