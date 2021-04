Sortie du nouveau clip de ‘Isolation’ de John Lennon

Un nouveau clip vidéo du thème classique de John Lennon, ‘Isolation’ montrant de nouveaux aperçus de sa vie aux côtés de Yoko Ono.

Tiré de la prochaine édition spéciale du premier album solo classique du membre les Beatles, ‘John Lennon / Plastic Ono Band’, la vidéo du remake remasterisé de la chanson a été tournée au domicile de John et Yoko à Parc Tittenhurst au Berkshire le 16 juillet 1971.







La nouvelle vidéo vient après la sortie récente d’un rendu inédit de ‘Donner une chance à la paix’ ou les nouvelles images de John et Yoko dans la vidéo de ‘Regarde moi’.

D’autre part, Yoko Ono et Capitol / UMC fêteront le 50e anniversaire de ‘John Lennon / Plastic Ono Band’ avec la sortie d’un ensemble de luxe intitulé ‘John Lennon / Plastic Ono Band – The Ultimate Collection’.

Yoko Ono elle-même était chargée de superviser la production et la direction créative de la publication qui comprend quelques démos rares, des répétitions, des prises abandonnées et des conversations en studio, en plus de 87 enregistrements inédits.