Vikings Season 6 Episode 11: Enfin la date de sortie ! (Partie 2)

The Vikings Saison 6 Episode 11, la date de sortie est le 30 décembre 2020.

L’épisode 11 de la série sera le début de la seconde moitié de la dernière saison des Vikings et est très attendu par les fans. L’épisode 10 a été diffusé en février 2020, il est juste de dire que l’attente a été longue…

Vikings Saison 6 Episode 11 Date de sortie

La date de sortie de The Vikings Saison 6 Episode 11 a été confirmée au 30 décembre 2020 par Katheryn Winnick (qui joue le rôle de Lagertha dans la série). Vous pouvez consulter le post officiel d’Instagram à ce sujet de Katheryn Winnick ci-dessous. Dans ce post, elle dit « Final Season of Vikings ». 30 décembre. Vous ne pourriez pas être plus fiers de cette incroyable série et de toute l’équipe talentueuse qui a tout donné pour la faire passer sur vos écrans ! #Vikings »

Y a-t-il déjà une bande-annonce pour Vikings Saison 6 Episode 11 ?

Il n’y a pas de bande-annonce spécifique pour l’épisode 11, mais il y a eu récemment une bande-annonce pour toute la deuxième moitié de la saison de la série. Cette bande-annonce donne aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre pour la seconde moitié de la saison 6 de Vikings. Vous pouvez la regarder dans son intégralité sur YouTube ci-dessous.

 

Vikings Saison 6 synopsis : Après des années d’agitation et de tragédie, la série atteint son plus grand point culminant. Les Vikings voyagent dans des lieux inédits à des milliers de kilomètres du Kattegat, rencontrent des rivaux vicieux dignes de leur combat stratégique et font enfin face aux conséquences de la mort de Ragnar. Les visions du Voyant se concrétisent alors que la dernière saison répond à d’importantes questions qui changent la vie des gens tout en leur faisant comprendre que la guerre est loin d’être terminée.