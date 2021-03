Le fondateur de Fleetwood Mac espère faire des retrouvailles avec un big band

Mick Fleetwood a récemment partagé quelques mots sur sa volonté de tenir une grande réunion qui implique chacune des personnes qui faisaient autrefois partie du groupe emblématique « Fleetwood Mac», Gardant de forts espoirs de sa réalisation.

Ces mots viennent après que Fleetwood a annoncé sa réconciliation avec l’ancien guitariste original du groupe. Lindsey Buckingham, après que les deux ont commencé à s’engager dans des discussions cordiales après la mort du guitariste Peter Green, ami commun des deux musiciens.

Lors d’une récente interview avec le Los Angeles Times, on a demandé à Fleetwood qui ferait partie de la prochaine tournée du groupe: «J’espère tous! Je n’ai pas terminé. Et si je peux faire sortir John McVie de son bateau, il n’a pas fini non plus », a-t-il déclaré.

Mon rêve d’une pipe anglaise, assise sur un champignon, serait que tous ceux qui ont joué avec Fleetwood Mac soient les bienvenus. C’est ce qui me motive, car c’est un collectif.

Le rôle de Buckingham a toujours été publiquement orageux, ayant quitté le groupe en 1987 pour y revenir dix ans plus tard. En 2018, il aurait été définitivement licencié par Fleetwood en raison de sa relation tendue avec le chanteur Stevie Nicks. À ce moment-là, le chef du groupe soulignait qu’il n’y avait plus d’opportunités pour son retour.

Le reste de la gamme s’est également retrouvé en mouvement constant. Nicks quittera le groupe en 1991 pour revenir avec Buckingham en 1997, tandis que la chanteuse et claviériste Christine McVie retourna dans le groupe en 2014 après quelques années de retraite.

Lors de la dernière tournée Fleetwood Mac, le travail de Buckingham a été remplacé par Mike Campbell du groupe « Tom Petty and the Heartbreakers » et Neil Finn du groupe « Crowded House ».