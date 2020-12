Applications iPhone sur Mac: comment ça marche

La nouvelle super puce M1 d’Apple le rend possible – des applications iPhone sur Mac. Ce que de nombreux utilisateurs souhaitent depuis longtemps est désormais une réalité. Nous révélons comment vous pouvez télécharger et installer des applications iPhone sur votre Mac.

Le nouveau chipset M1 d’Apple est basé sur l’architecture ARM. Il a donc le même fondement que les puces des iPhones et iPads. L’avantage pour les Mac: ils ne sont pas seulement extrêmement puissants, ils sont également très économes en énergie – et pour la première fois, ils peuvent facilement traiter les applications iPhone.

Apple a son propre magasin d’applications pour Mac depuis des années, mais il ne s’est jamais rapproché de l’énorme gamme de son homologue iPhone. Cela change maintenant, du moins pour les nouveaux Mac dotés de la puce M1. Nous révélons ce que vous devez considérer.

Applications iPhone sur Mac: ces modèles sont compatibles

Mac mini 2020 avec puce M1

MacBook Air 2020 avec puce M1

MacBook Pro 2020 13,3 pouces avec puce M1

Voici comment télécharger des applications iPhone sur Mac

Pour télécharger des applications iPhone et iPad sur le Mac, ouvrez l’App Store – via le tableau de bord ou via la recherche. Entrez le nom de l’application iPhone ou iPad que vous souhaitez télécharger sur votre Mac dans le champ de recherche de l’App Store. MacOS génère ensuite les résultats de la recherche. Cependant, les applications Mac sont définies comme la norme, c’est pourquoi vous ne verrez pas immédiatement les applications iPhone et iPad. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner l’onglet «Applications iPhone & iPad». Vous pouvez ensuite installer l’application en cliquant sur «Charger».

A lire : Sur WhatsApp pour iOS vient la barre de recherche pour les autocollants Les résultats de recherche pour les applications iPhone et iPad ne sont affichés qu’après l’ouverture de l’onglet.

Vous pouvez ensuite utiliser l’application iPhone dans une fenêtre plus petite. Notez, cependant, que l’expérience utilisateur peut être limitée. Parce que: comme on le sait, les Mac n’ont pas d’écran tactile, c’est pourquoi ils fonctionnent uniquement avec un trackpad / souris ou clavier.

De plus, de nombreuses applications iPhone ne sont pas encore disponibles au téléchargement sur le Mac, et pratiquement aucune n’est réellement optimisée pour le Mac. Au fil du temps, cependant, de plus en plus de développeurs d’applications adapteront leurs applications à la plate-forme macOS. Apple en a jeté les bases avec le chipset M1, et la transition des processeurs Intel vers les puces internes devrait s’achever en 2021.

Sommaire