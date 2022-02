Prime Video a le film idéal pour ne pas rater The Witcher jusqu’à son retour sur Netflix

Première vidéo

Le sorceleur est l’une des séries les plus importantes sur Netflix, mais jusqu’à la première de sa troisième saison, les fans peuvent se divertir sur Prime Video. Rencontrez le film idéal qui vous fera oublier Henry Cavill et le grand Geralt de Riv.

©NetflixHenry Cavill dans The Witcher.

Avec Henry Cavill en tant que protagoniste, Le sorceleur est devenue l’une des séries les plus importantes et les plus marquantes de Netflix. Suivant la vie de Geralt de Rivia, cette production était, au moment de sa première, la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Et, après une année 2020 sans nouvelles de ce sorcier, l’an dernier la deuxième saison était lancée en beauté. Avec huit nouveaux épisodes, la fiction a une fois de plus démontré pourquoi elle est l’une des meilleures du genre fantastique.

Cependant, la vérité est que la deuxième saison de Le sorceleur laissé tout le monde en redemande. Après que Geralt et Ciri se soient croisés, les fans veulent maintenant savoir comment ils continueront à rester en sécurité et à s’occuper de tous les maux qui les hantent. À tel point que, bien avant la première, Netflix a annoncé que la série aurait une troisième partie.

C’est lors de TUDUM, l’événement exclusif pour les fans, que l’entreprise a annoncé la grande nouvelle. Mais la réalité est qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour savoir comment cette histoire va continuer. Cependant, il convient de noter que Henry Cavill Il reviendra sur le devant de la distribution et continuera de donner le meilleur de lui-même dans ce rôle. Cependant, la production des prochains chapitres ne fait que commencer. Et ce n’est pas qu’il soit déjà en tournage, mais que le showrunner cherche toujours les lieux de tournage.

Pour la même raison, ceux qui sont de vrais fans de Le sorceleur ils peuvent faciliter leur attente avec un film sorti sur Prime Video. Il s’agit de le dernier chasseur de sorcières qui, bien qu’il n’ait pas la même intrigue, a la même essence. Mettant en vedette Vin Diesel, ce film mêle action et fantastique en près de deux heures où l’adrénaline ne s’arrête pas. Son personnage vit avec une grande intensité et se lance dans des aventures incroyables.

Le synopsis officiel de Prime Video se lit comme suit : « Pendant des siècles, des armées de chasseurs de sorcières ont combattu l’ennemi contre nature dans le monde entier, y compris Kaulder, un vaillant guerrier qui a réussi à tuer la toute-puissante reine sorcière, décimant ses partisans dans le processus. Aujourd’hui, Kaulder est le seul survivant de son espèce, ayant passé des siècles à chasser les sorcières maléfiques, tout en aspirant à ses proches perdus.”.

