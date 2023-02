L’auteur Paul Tremblay croit que Frapper à la cabane est plus sombre que son roman

Le Cabane au bout du monde auteur de roman Paul Tremblay a exprimé son grain de sel sur l’adaptation cinématographique récemment publiée de son livre acclamé par la critique intitulé Frappez à la cabine par M. Night Shyamalan. Le film présentait apparemment des écarts majeurs par rapport au roman acclamé de 2018 et Tremblay a déclaré qu’il aurait préféré que le film reste fidèle à son roman.





Frapper à la cabine monte actuellement en flèche au box-office avec un début de 21 millions de dollars et est actuellement en tête du box-office mondial. Les téléspectateurs auraient peut-être apprécié le film, cependant, l’auteur Tremblay pense le contraire. Il a été rapporté que le film s’écartait de l’un des personnages du livre ainsi que de la fin.

Le célèbre auteur d’horreur a ouvertement exprimé son opinion au LA Times et a déclaré: «Il y avait des moments où je déchirais des choses au hasard simplement parce que, wow, c’était tout droit sorti du livre – et d’autres fois, j’avais envie de courir hors du théâtre… Mais dans l’ensemble, j’aime bien le film.

Il y a eu quelques changements mineurs ici et là, mais l’un des changements les plus importants a été la fin du film. À quoi l’auteur a commenté « Je pense que la fin du film est bien plus sombre que mon livre. »





Paul Tremblay a déjà jeté de l’ombre sur l’adaptation de Shyamalan

Bien que Tremblay ait soutenu le processus et la production du film, ce n’est pas la première fois que l’auteur jette des nuances sur le film. Il a été rapporté précédemment que l’auteur avait réagi avec cynisme après la sortie de la première affiche du film puisque son nom n’était évidemment pas crédité sur l’affiche du film.

L’auteur n’a pas pu s’empêcher de réagir et a dit « Nouvelle affiche. J’adore. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression qu’il manque quelque chose… » L’auteur a continué et a répondu aux questions de certains fans pour savoir pourquoi il n’était pas là. crédité dans le film. Un utilisateur a demandé « Avez-vous une idée de la raison pour laquelle la connexion est si minimisée? On dirait qu’il y a de l’argent à gagner à partir d’une réimpression liée » L’auteur a répondu « Il y aura une cravate de film dans la version du livre à venir le 7 février. Comme pour l’autre question… je ne peux parler pour personne d’autre.

De nombreux fans du roman n’étaient pas non plus vraiment satisfaits de l’affiche promotionnelle et le tweet de Tremblay impliquait en quelque sorte qu’il n’était pas satisfait de l’absence de son nom. Certains fans pensent que malgré le fait que le film ait été écrit avec le scénario réalisé par M. Night Shyamalan, Steve Desmond et Michael Sherman, le matériel source original était toujours réalisé par Paul Tremblay, il aurait donc dû au moins en être crédité.