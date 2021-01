« Vikings »: Qu’est-il arrivé à Bjorn Ironside? C’était l’opinion de son acteur Alexander Ludwig

La deuxième partie de la saison 6 de « Vikings»Première sur Amazon Prime Video le 30 décembre avant sa première sur L’histoire et Netflix. Les fans ont pu profiter des 10 derniers épisodes de la série pour lui faire un adieu honorable, avec une question à laquelle on a répondu dans les derniers instants de l’émission: qu’est-il arrivé à Bjorn ironside?

L’une des questions les plus importantes de la dernière saison de « Vikings« Cela a à voir avec le sort du personnage joué par Alexandre Ludwig. Les fans ont suivi ses aventures pendant de nombreux épisodes jusqu’à ce qu’il soit finalement vu au combat contre les Vikings de Rus. Ici, il a été poignardé et personne n’a entendu parler de lui jusqu’à récemment.

Dans une interview avec Divertissement ce soir, l’acteur a donné sa propre opinion sur ce qui est arrivé à son personnage, réagissant à ce qui lui est arrivé par la suite blessure mortelle. Dans le premier épisode de la nouvelle saison, il devient clair que Bjorn il est gravement blessé et ne survivra pas longtemps.

Décédés? Que lui est-il exactement arrivé et qu’a-t-il pensé Alexandre Ludwing à propos de ce qui lui est arrivé? Dans cet article, nous passerons en revue les mots qu’il a dit à ET, mais méfiez-vous. Plus tard, il y aura SPOILERS de la sixième et dernière saison de « Vikings« Ainsi que ce qui se passera plus tard dans »Vikings: Valhalla».

LA MORT DE BJORN IRONSIDE ET CE QUE SON ACTEUR ALEXANDER LUDWIG A PENSÉ

Bjorn Ironside est devenu l’homme qu’il a toujours voulu être (Photo: Histoire)

Comme déjà mentionné ci-dessus, Bjorn ironside terminé la première partie du saison 6 de « VikingsMortellement blessé et son sort semblait scellé. Tout le monde semble penser que Ivar Il l’a mortellement blessé et qu’il n’aurait pas pu survivre. Cependant, Ivar n’a pas porté le coup à Bjorn, puisqu’il combattait ailleurs à l’époque.

Bjorn a du mal à s’accrocher à la vie Kattegat, où ils le ramènent. Vos femmes, Gunnhild et Ingrid se battent en espérant qu’en quelque sorte Bjorn peut le faire. Le roi Hakon arrive avec des renforts, mais se dirige vers le prince Oleg et lui dit que Bjorn il est mort, une affirmation qui n’est pas loin d’être vraie.

Maintenant, bien que Hakon a été tué peu de temps après avoir relayé l’information, il avait déjà achevé le plan pour faire croire à tout le monde que Bjorn il est mort quand il est encore en vie. Tout est payant quand Bjorn Il monte sur son cheval gravement blessé pour affronter les Rus devant son armée.

Bjorn Ironside est décédé à « Vikings » (Photo: Histoire)

« Est le mortou « , dit Ganbaatar, capitaine dans l’armée de Oleg. « C’est une sorte d’astuce. Et je vais le prouver« . Tire sur Bjorn avec trois flèches et dit: « Tu vois! Il est mort. » Cependant, Bjorn parvient à dégainer Épée des rois. « C’est impossible« , Il dit Ivar, alors que Hvitserk répond: « Je te l’ai dit, Ivar. Tu ne peux pas le tuer« .

« Pas un dieu« , Il dit Ivar, mais son frère l’assure: «Toi non plus». Bjorn il lève l’épée en l’air et à ce stade, le reste de son armée derrière lui et directement derrière l’armée Rus apparaît. Toutes les personnes importantes de Norvège a répondu à la demande d’aide de Bjorn et ensemble, ils tiennent bon.

Le fait que Bjorn Je suis toujours en vie fait vraiment peur au Rus, et beaucoup se retirent tandis que d’autres sont forcés de se battre. Les vikings gagner la bataille et Rus ils sont vaincus. Malheureusement, Bjorn meurt, mais ils lui donnent un grand enterrement. Tout se passe dans le premier épisode de la deuxième partie du saison 6, donc, malheureusement, Bjorn il ne fait pas partie des épisodes suivants.

Bjorn Ironside a été tué par des flèches, mais il a d’abord fait son travail (Photo: Histoire)

« Je dirais que je pensais certainement que nous avons rendu justice au personnage et que nous avons rendu justice aux fans avec cela. « dit l’acteur Alexandre Ludwig à propos de la mort de Bjorn. « Malgré tous les défauts de Bjorn, c’était très agréable de voir qu’à ce moment-là, il est finalement devenu l’homme que son père pensait pouvoir être, et a toujours pensé qu’il pouvait être. «

« Donc, dans ce sens, j’ai vraiment senti que nous lui avions rendu justice et j’ai vraiment l’impression que c’est une excellente conclusion à son histoire. C’était un moment doux-amer, car une grande partie de l’équipe de ce spectacle est restée. Nous sommes tous une famille comme ça, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela, mais je ne disais pas seulement au revoir au personnage»Il a avoué la douleur de quitter toute l’équipe de production après avoir filmé cet épisode unique.