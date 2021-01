Les Simpsons: des blagues qui semblent trop étranges

La famille Simpson et les mésaventures des habitants de Springfield ont réussi à accumuler un grand nombre de blagues qui sont devenues depuis des années un élément essentiel de la culture populaire, soit à travers des enchères, des blagues récurrentes et des phrases qui semblent si parfaites que plus d’un Ils vous auront donné envie de les mettre dans un cadre et de les accrocher au mur.

Mais il y a des moments où les intentions des écrivains semblent échapper à la compréhension du spectateur, parce que la référence ou même la nature du moment n’est pas claire. Est-ce que quelqu’un sait pourquoi le remplisseur de chaire tombait si dramatiquement au sol?

Certaines faciles à digérer, certaines d’intentions inconnues, voici quelques exemples de blagues qui, au fil des ans, ont suscité plus de questions que de rires chez les fans de la série.

Présentation de Hank Scorpio

Le chef des industries Globex (et apparemment supervillain international) a l’une des introductions les plus étranges de toute la série, mais il a quand même réussi à être assez populaire pour que les fans implorent son retour pendant des années.

Quand Homère et sa famille connaît ce caractère unique, cela finirait par lui jeter ses chaussures dans la rue en leur criant dessus. Ce qui est discutable en ce moment, ce n’est pas le comportement erratique de ce gentleman exemplaire, mais que lorsqu’il demande Homère Si vous avez déjà vu quelqu’un parler à une chaussure, il répondra «Une fois». C’était peut-être juste une gentille réponse d’Homère à son nouveau patron.

Gaspacho de Lisa

Lisa affronte son nouveau végétarisme en ce moment Homère Il décide de faire un barbecue avec tous ses amis. Quand la jeune femme Simpson Il essaie de convaincre tout le monde à la fête de servir le gaspacho (soupe aux tomates servie froide) ne reçoit que les taquineries et les rires des participants.

Barney Je crierais Lisa « Retournez en Russie! » Certains interprètent cela comme une confusion avec la cuisine entre les deux pays en raison du fait que le gaspacho sonne comme le russe, tandis que d’autres pensent que c’est une façon de se moquer d’essayer de changer une tradition de barbecue complètement américaine.

Serviette d’Homère

L’une des phrases les plus citées dans l’histoire des saisons classiques de la série est celle avec la nature la plus absurde de toutes. Avant Bart sauter à la gloire dans la série Krusty, sa mésaventure commencerait par «se perdre dans la fabrique de boîtes», alors le professeur Krabappel.

Homère Il peut à peine répondre à l’appel car, étrangement, il prenait une douche. En répondant, il lâchait au klaxon « Parle plus fort, j’ai une serviette! » C’est peut-être juste un moyen de précipiter la conversation à cause de sa nudité, ou simplement une phrase absurde typique, comme beaucoup d’autres dans le répertoire du patriarche.

L’ennemi mortel de Bart

Nous savons que Bart C’est un préadolescent qui a réussi à se heurter à toutes sortes de problèmes, qui en sont venus à exiger la présence des forces de l’ordre à plus d’une occasion. Mais personne d’autre n’est curieux d’en savoir plus sur le Docteur Dement?

Quelle chose horrible aurait pu se passer entre eux pour que Bart réagir de la même manière que l’on attend en voyant Bob Patino? Peut-être que nous ne le saurons jamais.

M. Bolainas

La ville discute de la façon dont ils dépenseront trois millions de dollars supplémentaires dans leur budget, qui est sorti de la poche de la M. Burns. Dans une attitude complètement naïve où il sous-estime complètement l’intelligence des habitants de la ville, il se lance dans l’un de ses plans les moins élaborés à ce jour.

Avez-vous vraiment pensé à une étrange moustache et à une adulation constante de Smithers suffirait-il de tromper tout le monde? Étant donné que cette même assemblée était celle qui a approuvé les plans d’un étranger pour construire un monorail douteux, il est étrange qu’ils ne soient pas tombés dans le piège.