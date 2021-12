20 ans de Donnie Darko : James Duval a raconté ce que c’était de jouer Frank et a confirmé la suite

il y a 20 ans, Richard Kelly il a présenté au monde une œuvre qui en a surpris plus d’un. Donnie Darko est venu au cinéma avec une distribution qui à l’époque n’était pas si connue, avec des personnages comme les frères Jake et Maggie Gyllenhaal, avec Seth rogen et Iéna malone à ses premiers pas, et avec les figures vedettes de Drew Barrymore et Patrick Swayze. Les critiques n’étaient pas très aimables avec l’intrigue complexe du film et cela n’a pas favorisé sa réception, mais avec le temps c’est devenu une histoire culte.

Donnie Darko centré sur la vie d’un jeune homme complètement perdu qui commence à halluciner avec un étrange lapin d’une autre dimension. Cette créature est celle qui parvient à la faire sortir de son lit quelques minutes avant qu’une turbine d’avion ne s’écrase dans sa chambre et lui ôte la vie. A partir de ce moment, les visions deviendront de plus en plus quotidiennes dans un voyage métaphysique de 28 jours dans lequel Donnie Il essaiera de comprendre le sens des choses et de sauver le monde.

L’un des acteurs qui faisait partie de Donnie Darko il a été Jacques Duval, qui des années auparavant avait été avec Will Smith au Jour de l’indépendance. Dans une interview avec Divulgacher, l’acteur a raconté ce que c’était que de faire partie de ce film étrange, et a été encouragé à raconter sa théorie sur la justification de la fin et toute la science qui traverse l’histoire de Richard Kelly. « Je crois que Donnie Darko ça nous touche pour l’idée de possibilités. Les possibilités qui nous sont présentées dictent à quoi ressemblera notre avenir pour toujours et améliorent nos vies d’une manière magique. Des gens que vous rencontrez et avec qui vous devenez des amis proches, qui ont des choses en commun, mais sans ce moment-là, ils ne se seraient jamais rencontrés. C’est plus qu’une coïncidence. Je pense que c’est magique « .

Comment était-ce d’auditionner pour ce film sans avoir autant de connaissances sur ce qui se passait réellement ?

Croyez-le ou non, quand j’ai lu la scène de l’audition, j’ai lu exactement comment cela se passait : il écrase une fille et il veut savoir, honnêtement, pourquoi ils étaient sur le chemin. Mais j’ai dû le lire parce que j’ai réalisé que la façon dont il est arrivé là était complexe, comment il est arrivé là Franc. Je l’ai lu quatre ou cinq fois parce que je pensais que c’était comme La zone de crépuscule, ça m’a rappelé ça. Là j’ai compris que Franc Il était le petit ami de la sœur de Donnie, qui quitte la fête pour acheter plus de bière. Je conduis en état d’ébriété et je frappe Gretchen. C’était mon approche du scénario. Ce n’est que lorsqu’ils m’ont donné le rôle que j’ai réalisé à quel point Franc Il n’était pas le petit ami traditionnel mais l’homme mort qu’il manipulait à partir d’une autre réalité. Je suis arrivé à cette conclusion rapidement après cela. Une grande partie de ma performance était basée sur cela.

Je dois dire que la première fois que j’ai vu le film, je suis allé sur Internet pour lire des théories et des explications. Comment cela s’est-il passé pour vous en tant qu’acteur ? Avez-vous discuté de ces complications de scénario et d’histoire sur le plateau ?

En tant qu’acteur, vous devez donner un sens au scénario pour savoir d’où vous venez, ce que pense votre personnage et où il va. Qu’est-ce que vous essayez de communiquer dans le film. Quand il a semblé comprendre, il était à un moment donné du script et c’était : « Un moment! ». Il a dû aller au début du script et le relire, puis revenir là où il était. J’étais capable de comprendre cela, donc je savais qu’au moment où nous avons commencé à tourner, et je pense que c’est toujours le cas, cela a du sens pour moi. Je ne sais pas si c’est pour ça qu’ils m’ont donné le rôle, mais à l’audition j’ai regardé le réalisateur et lui ai dit… Parce qu’il a demandé si nous avions des doutes. J’ai dit: « Je n’ai pas de questions mais je veux que tu saches quelque chose. Je comprends tout à fait. ».

En tant que fan d’entropie, de science et d’astronomie, par exemple les trous noirs et l’entropie qu’ils provoquent dans l’univers… Il y a une certaine quantité d’ordre et une certaine quantité de chaos dans l’univers, la même chose se passe en physique : rien vraiment disparaît, la matière ne fait que changer de forme. J’ai appliqué tout ça dans Donnie Darko et je me souviens avoir dit au réalisateur : « C’est à propos de ça, je comprends, il y a une certaine entropie et si vous la déséquilibrez l’univers va imploser, cet équilibre délicat est rompu, c’est ce qui se passe dans Donnie Darko. C’est ce que nous faisons ». Il m’a regardé et m’a dit : « Ce que tu dis, Jimmy… Quoi que vous pensiez que c’est « .

Heureusement, il m’a laissé tirer mes propres conclusions sur ce dont il s’agit. J’ai dû réfléchir à pourquoi cela a du sens, pourquoi cela a du sens pour moi et comment cela fonctionne avec tout, alors j’ai choisi un thème universel. Et je pense que le réalisateur, Richard Kelly, dit qu’il a pris un thème universel pour faire ce film. Si vous croyez en la science physique, cela dit vraiment que quelle que soit la réalité à laquelle vous pensez se produit.

Le multivers…

Le multivers, exactement. Croyez-le ou non, l’autre jour, je suis rentré à la maison et je l’ai écrit, mais je pense que je me souviens … Cela s’applique à Donnie Darko mais je ne le pensais pas… j’y pense. Je rentrais à la maison et un instant j’ai compris l’univers : le passé, le présent et le futur se produisent en même temps. Ce qui n’est pas encore arrivé est déjà arrivé, et ce qui est déjà arrivé ne s’est pas encore produit. Mais puisque nous sommes des êtres humains, nous percevons les choses de manière linéaire. Mais en réalité tout se passe en même temps, passé, présent et futur. Maintenant que je te parle, j’ai l’impression que ça suggère que c’est aussi de ça qu’il s’agit Donnie Darko.

La silhouette sombre de Frank dans Donnie Darko

Dans le cadre de l’affiche, Franc, le lapin, est devenu un emblème de Donnie Darko qui a été reproduit sur des T-shirts et des tatouages. Malgré sa silhouette sombre, à Jacques Duval ce caractère est beaucoup plus complexe que celui qui peut être divisé en catégories de « bon » et « mauvais ». L’acteur estime que le film se prête à cette interprétation que chacun fait en fonction de la façon dont il le comprend ou le voit.

Tout au long des près de 30 minutes de conversation, Duval Il avait à ses côtés une réplique du masque qu’il avait utilisé lors du tournage du film. « C’est une copie, mais du même moule. L’original… Nous en avons utilisé trois dans le film. L’un a été vendu à Kirk Hammett de Metallica, vous avez donc l’un de ceux que j’ai utilisés. Il y en a un autre qui a gardé le costume, qui sera donné au musée du film, ils sont sur le point de le donner. Et le troisième était un cadeau pour le producteur Nancy Juvonen. Si ce n’était pas pour elle et pour Drew Barrymore, le film n’aurait jamais été fait « , a-t-il assuré.

Vous aviez le script, vous l’avez eu, mais avec le masque et le costume de Frank, à quel point cela vous a-t-il aidé à façonner le personnage ?

Bon, ça m’a aidé à façonner le personnage dans le sens où… Quand je l’ai vu… Car quand j’ai lu le scénario, il dit que c’est un lapin de 1,80 mètre, il ne décrit aucune de ses caractéristiques. Une fois que j’ai eu le papier, ils m’ont mesuré pour le costume de lapin et ils m’ont montré un dessin, un dessin animé, et ils ont dit : « Voici à quoi vous ressemblerez ». Soudain, les choses ont changé pour moi. Mais ils n’ont changé que dans le sens où j’ai réalisé que ce que les gens voient ne change pas à quoi ressemble le personnage. Quand je l’ai vu, la façon dont j’ai toujours pensé à Franc C’était comme s’il était le lapin gardien de Donnie Darko, qui l’a aidé et guidé pour redresser l’univers.

Mais il est présenté de manière sombre et on se croirait presque à un démon…

C’est presque un démon, mais c’est en fait un ami. C’est un ami sombre, car il vient d’un élément d’une autre réalité dans lequel il a été abattu et tué, il a tué Gretchen pour conduite en état d’ivresse. Il essaie aussi d’arranger les choses, car il est responsable d’une mort dans une autre réalité. Comment savez-vous DonnieParce qu’il est le frère de sa petite amie, je voulais ajouter cet élément qu’il est, d’une certaine manière, un frère aîné. Un tuteur qui veut s’assurer que Donnie ça va aller. C’est quelque chose de sombre, parce que pour quoi Donnie arranger les choses, vous devez mourir, vous devez accepter votre destin dans la réalité. Elle devait le guider pour qu’il ne craigne pas la mort et n’accepte sa mort, et en faisant cela, il ne se sauvait pas seulement lui-même et les gens qu’il aimait, mais sauvait l’univers entier. Cela me ramène à l’époque où je lisais le script que j’aime tant. Quand je lisais les scènes… j’aime toutes les scènes entre les deux Gretchen et Donnie, mais l’un de mes préférés est quand ils rentrent chez eux et qu’elle lui dit : « Donnie DarkoC’est quel genre de nom ? Êtes-vous une sorte de super-héros ? ». Et il le regarde et dit : « Qu’est-ce qui te fait penser que je ne le suis pas ? ». Et il est complètement un super-héros. Donc, c’est un super-héros, et mon travail en tant que Franc est de l’aider à réaliser que, c’est comme le rôle de Luke Skywalker, laissez-le franchir le seuil et endosser le rôle du héros. Il fait partie du voyage du héros et je suis son Obi Wan Kenobi qui vous aide et vous guide à travers cela.

Avez-vous enregistré vos lignes? Parce que je pense que tu as ce que nous appelons aujourd’hui « autoréglage », mais je ne sais pas s’ils l’ont utilisé.

Eh bien c’est intéressant, nous n’utilisons pas réglage automatique. Ce qu’on a fait, c’est… J’ai fait la voix quand j’ai dit… Quand j’enlève mon masque, c’est ma voix normale. Mais avec le masque, par exemple, si je dis : « Donnie, réveille-toi ». Il en ferait un comme ça (avec une voix normale), puis il en ferait un autre comme : « Donnie, réveille-toi » (d’une voix grave). Et puis un troisième : « Donnie, réveille-toi » (comme un murmure). Ils prenaient la voix en studio, la séparaient et en faisaient cinq niveaux. Cela ressemble à un réglage automatique, mais ils ont copié ma voix sur tous ces enregistrements et les ont ensuite mélangés tous les cinq.

Oui, c’est une autre couche de chose sinistre pour le personnage…

Oui, la plupart du temps il portait le masque, il faut donner crédit à Jacques, qui est un acteur incroyable. C’était un acteur incroyable et vous ne pouviez pas comprendre ce qu’il disait à travers le masque. Il me semble qu’il ne pouvait pas me comprendre, mais il avait ce regard. Je devais mémoriser mes répliques et apprendre la cadence, afin que lorsque je lui parlais avec le masque, il puisse réagir comme je l’ai fait. C’est un témoignage de ce qu’il fait en tant qu’acteur, mais aussi du réalisateur, car nous ne savions pas à quoi cela ressemblerait. Franc, six mois après le tournage, je suis allé en studio pour expérimenter, en chuchotant ou en le faisant avec une voix plus grave, projetée ou douce et en mélangeant les trois, en faisant cinq sons avec les trois. C’est quelque chose que son ingénieur du son a proposé une fois que je suis parti. Pour la première fois que j’ai vu Franc en parlant, j’ai eu peur, parce que je ne m’en souvenais pas. C’est incroyable de voir ce qu’ils ajoutent en post-production, car nous ne l’avions pas fait de cette façon sur le tournage principal.

Comment était-ce d’interagir avec Jake Gyllenhaal avec le masque ?

C’était incroyable à regarder, car pour moi en tant qu’acteur, je devais juste répondre à ce qu’il faisait. Quand ça devenait sinistre, c’était plus facile pour moi d’être sinistre sans essayer.

Il y a une suite qui n’est pas canon. Y a-t-il une chance qu’une suite soit vue?

Croyez-le ou non, une rumeur a fuité dans les médias, mais c’est une rumeur bien fondée, que Richard Kelly Il a pensé à une suite, une idée pour étendre cela, qui serait canon. Je ne sais pas ce que c’est ou si je suis impliqué, pour certaines raisons, mais au moment où vous demandez, je suis de retour en un instant. Je ne sais pas si ça se fera, mais je sais qu’il veut le faire, qu’il y a de l’intérêt et que ça a une histoire.

Quels films recommanderiez-vous de regarder avant de regarder Donnie Darko?

Avant de tourner, j’ai regardé des films sur le voyage dans le temps. L’un était Retour vers le futur, et en quelque sorte étrange, même si cela n’a rien à voir, j’ai vu Hellraiser 2. Je recommanderais Hellraiser, car il vous emmène dans un endroit sombre et que la perception des anges et des démons… Ils sont en fait une chose et nous les percevons comme bons ou mauvais, mais ils sont une chose. C’est l’idée avec Franc, que vous pouvez voir comme bon ou mauvais, mais c’est une chose : un homme mort manipulateur et il guide Donnie. je vois aussi Donnie Darko comme un film d’amour. je te conseillerais de voir Homme d’étoiles de Jean charpentier.

Et pour plus tard ?

Atlas des nuages, qui a à voir avec la réincarnation et les réalités alternatives. C’est l’un de mes préférés. Peut-être que vous pouvez voir après Donnie Darko.

