Tom Holland a présenté sa propre idée de Spider-Man 4 à Marvel et Sony

Tom Holland a un argumentaire sur l’endroit où prendre Spider-Man 4, mais il ne peut pas dire ce que c’est sans gâcher No Way Home.

Tom Holland sera vu dans son troisième film solo en tant que Spidey du MCU quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison tombe enfin dans les salles, livrant ce qui semble être le film de super-héros le plus ambitieux à ce jour. Sur la base des commentaires antérieurs des Pays-Bas et du Pas de chemin à la maison équipe, il est clair que ce troisième film est également considéré comme la fin de l’histoire d’abord établie dans Retour à la maison. Cela ne signifie pas nécessairement que nous ne reverrons pas Holland dans le rôle, mais son avenir n’est pas tout à fait clair pour le moment.

Si vous demandez à Holland lui-même, vous n’obtiendrez pas de réponse qui clarifie mieux les choses. L’acteur ne sait pas vraiment où exactement son Peter ira d’ici. Dans une récente interview avec Fandom, Holland admet qu’il a son propre concept en tête pour un quatrième Homme araignée film qu’il a présenté à Marvel et Sony, bien qu’il n’y ait encore aucune indication qu’ils utiliseront son argumentaire. Bien sûr, il ne peut divulguer aucun détail sur ce terrain qu’il a, afin de ne pas éviter ce qui pourrait arriver dans Pas de chemin à la maison.

« La réponse véridique est que je ne sais pas. Il y a une idée que j’ai, que j’ai proposée au studio – mais en vous disant cette idée, je ruinerais ce film donc je vais devoir la garder un pour moi. Vous savez, il y a un avenir pour Spider-Man, que ce soit – j’en fais partie, je ne sais pas. Vous savez, ça a été un voyage incroyable jusqu’à présent, et s’il est temps pour moi raccrocher la cape et laisser la personne suivante prendre le relais, je le ferais fièrement… sachant que j’ai réalisé tout ce que je voulais. »

Peut-être vaut-il mieux voir ce qui se passe dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison avant de passer trop de temps à spéculer sur ce qui pourrait arriver ensuite pour Peter Parker de Tom Holland. On ne sait pas comment ce film va se terminer, mais nous savons que Peter va être confronté à son plus grand défi à ce jour lorsqu’il sera ciblé par des méchants détestant Spidey de tout le multivers. Il va combattre des méchants comme Doc Ock d’Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx, Green Goblin de Willem Dafoe, Sandman de Thomas Haden Church, et plus encore. Ce que nous attendons toujours de voir, c’est s’il sera rejoint par Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que leurs Spider-Men respectifs, mais c’est la rumeur depuis longtemps et c’est ce à quoi la plupart des gens s’attendent.

Récemment, Holland a également révélé le plan alternatif pour ce troisième Homme araignée film si le gimmick multivers ne fonctionnait pas. Le réalisateur Jon Watts avait jeté son dévolu sur Kraven le chasseur, amenant potentiellement ce méchant à affronter Spidey de Holland sur grand écran. Cela semble être différent de cet autre pitch que Holland a en tête pour un quatrième film. Il y a aussi un séparé Kraven le chasseur film en préparation avec Aaron Taylor-Johnson attaché à la star.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en exclusivité dans les salles de cinéma le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Fandom.





