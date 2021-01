La version épique de Jimi Hendrix de ‘Voodoo Child (Slight Return)’ à Maui

La dernière année de la vie de Jimi Hendrix (1942-70) a toujours représenté une sorte de casse-tête pour les fans de la grande guitare. Hendrix’s Experience, qui a atteint un sommet commercial avec la sortie de Ladyland électrique (1968), avait annoncé sa dissolution au début de 69.

Plus tard cette année-là, Hendrix a pensé à enregistrer avec Miles Davis, et a même invité Paul McCartney à se joindre à la basse. À la fin de 69, Hendrix jouait avec Billy Cox à la basse et Buddy Miles à la batterie dans les spectacles du Nouvel An qui composaient le Bande de gitans album.

Mais alors que Miles avait ses forces en tant que batteur, il ne s’intégrait pas dans le groupe avec sa voix dominante. Peu de temps après, Hendrix a ramené l’homme d’expérience Mitch Mitchell dans le bercail pour des sessions en studio et des performances. Cela comprenait les sets live qu’Hendrix a joué à Hawaï en juillet 70.

Dans ce qui est devenu ses derniers spectacles américains, Hendrix (avec Cox et Mitchell) a joué devant un petit public à Maui dans le cadre de la pont arc-en-ciel projet de film. Et le travail de Hendrix sur «Voodoo Child (Slight Return)» est l’une des œuvres les plus explosives de la carrière du maître de la guitare.

Jimi Hendrix a grimpé en flèche comme il le pouvait sur ‘Voodoo Child (Slight Return)’ lors de son émission de 1970 à Maui

Jimi Hendrix se produit au Newport Pop Festival le 20 juin 1969. | Vince Melamed / Archives Michael Ochs / Getty Images

« Voodoo Child (Slight Return) », qui s’est terminé Ladyland électrique, devint presque immédiatement l’un des morceaux signature de Hendrix. La chanson est conçue pour des improvisations de guitare prolongées, et le son de Hendrix enregistré pourrait être l’expression la plus pure de son travail. Lors de spectacles en direct, cela pourrait être encore mieux.

Le guitariste Ace Joe Satriani l’a considéré comme le plus grand travail de guitare électrique jamais enregistré. « La chanson entière pourrait être considérée comme le Saint Graal de l’expression et de la technique de la guitare », a déclaré Satriani, via MusicRadar. «C’est un phare de l’humanité.»

Au concert de Maui en juillet 70, Hendrix et son groupe se sont lancés dans une version upempo de «Voodoo Child (Slight Return)». Et une fois que Hendrix s’est frayé un chemin à travers l’intro, le premier couplet et le refrain, il s’est vraiment laissé aller. D’une manière ou d’une autre, les ingénieurs ont obtenu un enregistrement clair de sa performance.

Vers 1h45, Hendrix prend son envol, et des mots comme «extatique» et «d’un autre monde» surgissent dans votre esprit et semblent immédiatement inadéquats. À 2 h 25, il est bien au-delà du point de divin. Et à 15 h 05, si l’on en croit la synchronisation audio et visuelle, Hendrix s’est mis à genoux avec son jeu.

Des problèmes d’enregistrement ont nécessité le doublage de la partie de batterie de Mitch Mitchell

Jimi Hendrix et le groupe effectuer sur ‘THE DICK CAVETT SHOW.’ en 1969. | Télévision Walt Disney via les archives de photos Getty Images

Alors que le film et le son semblent correspondre complètement dans le cas de Hendrix, les tambours de Mitchell étaient une autre histoire. (Remarquez le son des remplissages que vous ne voyez pas jouer.) Vivre à Maui (2020), l’ingénieur Eddie Kramer a dû s’inspirer des enregistrements des parties de Mitchell que le batteur avait faites après le concert de Maui.

« Mitch a fait un travail énorme sur les overdubs », a déclaré Kramer, via le site officiel de Jimi Hendrix. «Il était déterminé à réparer ce qui avait souffert sur les enregistrements en raison des vents de 50 milles à l’heure parce qu’ils jouaient sur le flanc d’un volcan sanglant!

Bien que vous puissiez être confus en essayant de suivre le concept du concert et le travail de post-production associé, l’audio est fascinant. Hendrix s’est retrouvé à la recherche d’une nouvelle direction musicale au cours de la dernière année de sa vie. Mais à Maui, jouant à «Voodoo Child (Slight Return)», il sonnait près ou à la hauteur de ses pouvoirs.