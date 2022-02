« La violence contre les femmes est un mal qu’il faut regarder dans les yeux »: Javier Ávila, réalisateur de Niña sola

in

Cynthia. C’est le nom de la jeune femme assassinée par Omar à Tijuana. La victime et le meurtrier ont des noms. Leur donner cette identité a été commandée par Javier Ávila, directeur de fille seule, prêter attention à cette affaire qui a été oubliée. Cela aurait pu être un fémicide de plus que les autorités classent parmi les chiffres du crime, pourtant l’impunité n’allait pas être archivée grâce à ce film.

Savoir qu’un fémicide est gratuit et que les autorités ont agi au profit de l’injustice, c’est crier à l’écran, sans aucun doute. En revanche, avec plus de calme, s’il est possible de l’avoir, la réflexion est canalisée pour prendre pleinement conscience des actions sexistes qui s’enregistrent autour d’un environnement où une femme peut perdre la vie en conséquence.

Pour approfondir le meurtre de Cintia, une fille qui avait peur de sortir dans la rue de peur qu’on lui fasse quelque chose et dont les antécédents familiaux étaient liés à la violence contre les femmes de son noyau, Javier Ávila nous guide pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ou autour d’un féminicide qui semblait invisible à la société.

Pourquoi cette affaire vous a-t-elle attirée ? Comment y êtes-vous arrivé ?

Le projet a débuté en septembre 2016. Cinq cas de fémicides ont été enregistrés à Tijuana. Depuis que je vis là-bas, rien de tel ne s’était jamais produit. C’est donc une nouvelle qui a alarmé toute la ville. Mais il n’y avait pas beaucoup d’informations à ce sujet. J’ai trouvé une note que Saúl Ramírez avait écrite pour l’hebdomadaire Zeta où il raconte quatre des cinq cas et quand je l’ai lu, j’étais très intéressé à commencer à développer un projet audiovisuel sur le thème de la violence de genre et du fémicide avec l’intention d’obtenir connaître les familles des victimes et rendre le problème visible.

Arcelia, la mère de Cintia, était très contrariée parce que personne n’a fait de note ou de rapport sur l’affaire (le meurtre de sa fille). Il n’est pas apparu à la télévision, ni à la radio. Lorsque j’ai fait part à Saúl de mon intention d’approcher les proches des victimes, il m’a recommandé de contacter Arcelia car elle était très intéressée à faire connaître le cas de sa fille, d’autant plus que l’identité du meurtrier, qui est en fuite, est claire. .

Dès la première rencontre avec Arcelia, elle nous a raconté toute l’histoire de Cintia. Mais il nous a aussi raconté sa propre histoire. C’est là que surgit cette idée de collaboration pour essayer d’atteindre la justice, rendre visible et créer un outil de sensibilisation qui sert les jeunes générations afin de questionner les rôles qu’elles jouent dans la société, de se demander pourquoi le machisme est toujours en vigueur, pourquoi la violence comportements persistent et comment ils peuvent être éradiqués.

Dans fille seule il y a un contexte dans lequel nous allons entrer pour connaître l’atmosphère et l’environnement qui entourent l’affaire et cette Tijuana que nous ne connaissons pas. À travers les phrases qu’exprime la voix off, elle décompose pour nous de nombreux problèmes liés au machisme, à la misogynie et aux tendances criminelles.

Oui, il y avait plusieurs aspects qui étaient très clairs pour moi dès le début. Dès le départ, je voulais faire les interviews uniquement avec des micros et un enregistreur. Je n’ai pas voulu les faire avec un appareil photo car j’étais intéressé à mettre l’accent sur la dimension sonore, sur la captation du témoignage pour qu’à partir de là les images fonctionnent comme des photographies destinées à devenir des métaphores. Je voulais que le public finisse de recoller les morceaux.

Les thèmes sont très délimités en termes d’images. Je fais référence à des problèmes liés à la façon dont ils rencontrent leurs partenaires, des moments violents avec des partenaires, des réflexions, des peurs. Tout cela est lié à partir de la vertèbre qu’est le son, combiné à une mosaïque d’images qui visent à sensibiliser et à compléter l’émotion que procure la voix.

Puisqu’il s’agissait d’un documentaire sur un crime, nous voulions sortir du sensationnalisme, du sensationnalisme des médias, de la morbidité qui existe lorsqu’une production audiovisuelle parle d’un meurtre, d’un fugitif. L’intention était que le film montre un côté brut et fort mais avec sensibilité et respect envers les espaces intimes des personnages.

Dans cette mosaïque d’images, il y en a trois qui ont retenu mon attention. L’une est la célébration religieuse évangélique. Un autre est un couple à l’extérieur d’un espace qui prétend être un territoire catholique. Ensuite, nous voyons une peinture murale liée aux campagnes anti-avortement. Était-ce avec l’intention de les capturer ou ces cartes postales sont-elles apparues à la volée ?

Lorsque nous sommes allés pour la première fois visiter le quartier de Villa del Campo, nous indiquions les espaces que nous souhaitions représenter précisément parce que ces lieux donnent une identité au quartier. Les habitants de Villa del Campo sont des fanatiques ou des croyants fidèles aux religions catholique et chrétienne. Il y a aussi de nombreux Témoins de Jéhovah. Cela fait partie de votre identité.

J’étais aussi intéressé par le terrain de foot plein d’enfants qui nous faisait nous demander si le prochain Omar (féminicide) était parmi eux et comment ces enfants pouvaient échapper à la misogynie et au machisme sachant qu’ils vivent dans un endroit connu pour être hostile car des taux élevés de violence qu’elle enregistre.

Nous avons rarement vu une patrouille. Je n’avais pas l’impression qu’il y avait une sorte de contrôle ou de sécurité. Des crimes se produisaient pendant que nous étions là-bas. Des voisins d’Arcelia nous ont approchés pour voir si nous voulions prendre une vidéo ou les interviewer car un proche venait d’être tué. Il y avait beaucoup de voitures qui ne correspondaient pas aux voitures qui pourraient correspondre au profil d’un ménage à faible revenu.

C’est un endroit très spécial. Nous avions besoin de clarifier à quoi ressemble cet endroit, de ressentir l’atmosphère de cet espace.

Quel sentiment cela vous fait-il de savoir que le coupable, le féminicide de Cintia, est toujours en liberté ?

Rage, colère, impuissance, désespoir, tristesse. Il y a un énorme manque de volonté dans l’autorité. Il semble que la même autorité n’ait pas voulu résoudre les crimes. Il semble qu’il ne veuille pas rendre justice.

Arcelia a eu de nombreuses mauvaises expériences avec eux. Ils lui ont fait perdre beaucoup de temps. Ils l’ont amenée de haut en bas, ils ne l’ont pas respectée, ils l’ont revictimisée. Ils ont interrogé les témoins, ils ne les ont pas crus, ils leur ont fait peur, ils les ont avertis de ne pas témoigner car ils pourraient avoir des ennuis. Cela, pour moi, parle de liens… Ou simplement de corruption et de manque de volonté.

Sur le plan socioculturel, le matriarcat joue un rôle important dans le sens où la mère est l’ennemie de la femme qui est avec son fils. Dans ce cas, il est complice.

C’est l’une des questions les plus sensibles et délicates, car nous interrogeons une mère. Je pense qu’il serait très facile de poursuivre la mère d’Omar, mais nous parlons de la mère d’un criminel. Et pas qu’un seul. Toute sa famille a un casier.

La question qu’il faut se poser sur le rôle de la mère, qui a aussi des attitudes sexistes et qui ne prend pas parti pour les autres femmes, c’est de savoir ce qu’elle a vécu, pourquoi ?

Il faudrait emprunter le chemin de la compréhension. C’est pourquoi le film est une reconstruction de vies, à écouter et à essayer de comprendre. Comment comprendre la mentalité d’un meurtrier, de quelqu’un qui a déjà eu des ennuis ? Qui le prépare à ça ? Je crois que nous n’avons pas tous les mêmes outils pour créer nos idéologies.

Qu’est-ce qui t’a changé personnellement fille seule?

Principalement pour ne pas être étourdi par les situations violentes que vivent les femmes. Nous ne pouvons pas être paralysés. Il faut regarder ce mal dans les yeux et trouver les mots pour le nommer. Je pense que les niveaux de violence au Mexique aujourd’hui nous laissent sans voix. Il n’y a plus de mots.

Il était impossible de ne pas se sentir mal d’être les jours de tournage. C’était jusqu’aux derniers jours où nous avons souri, jusqu’à ce moment où nous avons pu enlever ce poids qui ne nous permettait pas de sourire. C’était un énorme fardeau de tristesse et encore plus lorsque vous êtes si proche de personnes qui vivent un deuil direct.

Le plus grand enseignement était de ne pas me paralyser et d’être capable de nommer les choses, d’être capable d’affronter les choses pour essayer de les changer.

