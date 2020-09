Honnêtement, c’est ce que nous méritons.

Puisque Vendre Sunset largué sur Netflix en août, le monde est obsédé. Fournir une distraction bienvenue de tout le chaos qui se passe actuellement, Vendre Sunset nous permet à de simples mortels de regarder les propriétés de luxe et de plonger dans la vie dramatique des mondains de la propriété de Los Angeles. Oui, nous avons sérieux Vendre Sunset retraits après l’avoir parcouru en un jour (continuez Vendre Sunset Saison 4).

Cependant, il y a une star hors concours dans la série dont le nom est constamment sur les lèvres d’Internet – Christine Quinn.

Connue pour ses uniformes iconiques, son style impeccable (bonjour, cette robe de mariée noire!?), Et… sa tendance à frotter ses co-stars dans le mauvais sens, il ne fait aucun doute que Christine est à surveiller. Mais les fans pourraient-ils enfin obtenir ce qu’ils méritent? Imaginez, un spectacle solo de Christine.

Vendre Christine Quinn de Sunset pourrait avoir son propre spectacle et nous sommes prêts. Image: Rodin Eckenroth / Getty Images, Netflix

Eh bien, dans une nouvelle interview avec Vogue, Christine a parlé d’aspects extrêmement personnels de sa vie comme n’avoir jamais eu une bonne éducation après avoir abandonné l’école pour s’occuper de sa mère malade, être un millionnaire autodidacte avant d’épouser le millionnaire de la technologie à la retraite Christian. Richard et son amour d’être traité de salope. Mais Christine a également discuté des possibilités d’abandonner le casting de Selling Sunset et d’avoir son propre spectacle un jour.

«L’immobilier fera toujours partie de ma vie car c’est quelque chose que j’aime et c’est quelque chose que vous pouvez faire par vos propres moyens», a-t-elle expliqué, tout en discutant de ses ambitions futures. «Je lance ma propre entreprise – les détails sont à confirmer car je travaille sur mon image de marque, mon identité visuelle et verbale. L’inclusivité et la diversité sont importantes pour moi, je souhaite donc travailler sur tous ces aspects cela vient avec la création d’une entreprise avant de jeter quelque chose dans le monde.

“Avoir des enfants dans un an ou deux serait incroyable – imaginez des petites Christines qui courent partout? Mais en temps voulu. Une exposition solo dérivée serait une excellente idée. Je suis tellement fatigué de partager du temps à l’écran avec ces cinq autres chiennes. – J’ai fini. Donnez-moi déjà mon propre spectacle! “

Vous l’avez entendue Netflix, nous devons voir plus de Christine pronto.

