Ils assurent que Qui-Gon Jinn apparaîtra dans la série Obi-Wan Kenobi

Le mentor d’Obi-Wan Kenobi ferait partie de la série qui relate la vie du noble Maître Jedi dans son exil sur Tatooine. Liam Neeson a été intéressé à revenir à Star Wars dans le passé.

©IMDBLa menace fantôme

Disney+ avoir « Balle en argent » pour tout fan de guerres des étoilesavec la série Obi Wan Kenobi qui sortira sur la plateforme le 25 mai avec des surprises comme le retour d’Ewan McGregor en noble Jedi, Hayden Christensen en Dark Vador et Les Inquisiteurs. Ces derniers sont des praticiens du Côté Obscur de la Force qui répondent à l’Empereur Palpatine et traqueront sûrement Obi-Wan.

La trilogie développée par Disney ramené des personnages classiques comme Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo et Chewbacca, entre autres. En revanche, la série de Disney+ Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett ils ont fait la même chose avec les héros et les méchants que les fans de guerres des étoiles ils veulent voir Luke en maître Jedi, Ahsoka Tano, Boba lui-même et Cad Bane. Fan service en gros !

Qui-Gon Jinn est-il de retour ?

En ce sens, un initié possédant de bonnes informations sur la plus célèbre saga intergalactique de toutes, Jason Ward, a assuré qu’un personnage très attachant des préquelles ferait un retour impressionnant pour la série mettant en vedette Ewan McGregor. Nous parlons du maître et mentor Jedi. Qui-Gon Jinn. Oui, le héros qui est mort dans un duel au sabre laser face au Seigneur Sith connu sous le nom de Dark Maul lors des événements de La menace fantôme.

Liam Neesonl’interprète de Qui-Gon, par le passé, a affirmé n’avoir rien entendu sur la participation de son personnage à la série de Obi Wan Kenobi. Il a admis qu’il était prêt à retourner dans l’univers de guerres des étoiles redonner vie à son personnage. En l’occurrence, Ward n’a pas précisé les conditions dans lesquelles nous verrons le Chevalier Jedi : s’agira-t-il d’un fantôme de The Force ou simplement d’une voix off ? Question sans réponse.

La vérité est que voir le fan service auquel nous nous habituons Disney avec le contenu de guerres des étoilesil ne serait pas étrange que Qui-Gon Jinn trouver un accès direct à l’écran de télévision pour participer, même en une seule séquence, à la série de Obi Wan Kenobiqui a suscité tant d’enthousiasme chez les fans de la franchise populaire.

