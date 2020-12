Suivant Green Hornet Films trouve un écrivain

Universal, qui a acheté les écritures au héros de la pulpe, Frelon Vert, ont embauché un scénariste pour développer la prochaine version de l’histoire.

THR apporte la nouvelle qu’Unviersal a fait appel à David Koepp (qui a écrit Jurassic World pour eux) pour écrire le scénario de Green Hornet et Kato. Le nouveau film est au début du développement, mais adoptera sans aucun doute une approche différente du matériel que la précédente tentative sur grand écran avec Seth Rogen.

Pour être honnête, j’ai vraiment creusé l’approche qu’ils ont adoptée avec le dernier film et son approche comique était fraîche parmi tous les films de super-héros super sérieux. Même ainsi, il n’a pas vraiment collé l’atterrissage et laissé à désirer. Espérons que Koepp et Universal pourront trouver un moyen de donner à ce duo classique une sensation de nouveauté.