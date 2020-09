IFA 2020: Honor Watch ES, Watch GS Pro, MagicBook Pro, Honor Pad 6, plus annoncés

Nandini Yadav04 sept. 2020 16:25:08 IST

L’IFA Berlin 2020 a débuté. Honor organise également un événement au salon technologique. Honor a annoncé quelques bracelets de fitness et smartwatches lors de l’événement. Ceux-ci incluent le Honor Band 5, le Band 5 Pro, Honor Watch ES, MagicWatch 2 et Honor Watch GS Pro.

Montre d’honneur GS Pro

La Honor Watch GS Pro est une montre intelligente robuste. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouces et d’une lunette en acier inoxydable. Honor affirme que la construction de la montre lui confère une résistance élevée aux forces extérieures et aux chocs accidentels. Le corps de la montre est en fibre de polycarbonate renforcée. La montre intelligente est disponible en noir charbon, blanc chiné et bleu camouflage.

La Watch GS Pro utilise son propre algorithme GPS. Cette fonctionnalité est utilisée par une fonctionnalité appelée Route back. La montre affiche également des mises à jour opportunes sur l’heure du coucher / du lever du soleil, les conditions de la marée, l’heure du coucher / du lever de la lune et les alertes météorologiques.

Les activités de plein air comprennent des options pour le snowboard, le ski et le ski de fond en plein air. Pour ces activités, la montre affichera des options telles que les niveaux d’altitude, le moniteur SpO2, la durée, entre autres.

La montre est également compatible pour les sports sous-marins. La Watch GS Pro est à la fois résistante à l’eau et au sel.

La montre est également livrée avec plus de 100 modes d’entraînement.

La Honor Watch GS Pro peut apparemment offrir jusqu’à 25 jours d’autonomie.

La Watch GS Pro est proposée au prix de 250 euros sur le marché européen, où elle sera disponible à partir du 7 septembre.

Pour les autres marchés, dont l’Inde, la montre sera disponible en octobre.

Montre d’honneur ES

La Honor Watch ES arbore un écran AMOLED de 1,64 pouces avec un rapport écran / corps de 70%.

La montre intelligente vous permet d’accéder à des applications telles que les messages, les appels et autres. Il est livré avec des options pour plus de 200 cadrans de montre.

La Watch ES a également six différents cadrans de montre Always-on Display.

La montre est disponible dans une option de couleur noir, blanc et rose.

La montre présente une résistance à l’eau de 50 m. Il est également livré avec un mode coach virtuel personnel, qui montre un coach animé qui vous indique quel exercice faire et comment. La montre est livrée avec 12 cours d’exercices. Il dispose de 95 modes d’entraînement.

La montre dispose également d’une reconnaissance automatique de l’entraînement. Ainsi, même si vous oubliez d’enregistrer un entraînement dans la montre, elle reconnaîtra que vous avez commencé votre exercice et vous montrera les résultats à la fin.

La Watch ES est également livrée avec un suivi des règles, un moniteur de stress et une analyse du sommeil.

La Honor Watch ES peut apparemment offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie.

La Honor Watch ES sera disponible à partir du 7 septembre sur le marché européen au prix de 100 euros. La montre sera finalement déployée sur quelques marchés supplémentaires d’ici le 21 septembre. Sa disponibilité en Inde n’a pas encore été révélée.

Honorer MagicBook Pro

L’ordinateur portable dispose d’un écran sRGB de 16,1 pouces avec un rapport écran / corps de 90%. Semblable à MagicBook 15 (critique), la caméra se trouve sur le clavier, à la place sur le couvercle de l’écran. Il a une lunette de 4,9 mm.

L’ordinateur portable pèse 1,7 kg. Le MagicBook Pro est disponible en une seule couleur gris sidéral.

Il est chargé avec le processeur AMD Ryzen 5 4600H. L’ordinateur portable dispose d’un double ventilateur et d’un double caloduc.

L’ordinateur portable est livré avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

L’ordinateur portable propose également une collaboration sur plusieurs écrans pour les appareils Honor, similaire à Airdrop entre les appareils Apple.

Le Honor MagicBook Pro est au prix de 900 euros. Il sera disponible sur certains marchés européens à partir du 7 septembre. D’autres marchés mondiaux recevront l’ordinateur portable à partir d’octobre.

Honor MagicBook 14, MagicBook 15 mis à jour

Honor a également annoncé des versions mises à jour de ses ordinateurs portables MagicBook 14 et MagicBook 15 existants, qui sont désormais équipés du nouveau processeur AMD Ryzen 5 4500U.

Le MagicBook 14 remanié a été annoncé à 750 euros. Il sera disponible sur certains marchés européens à partir du 21 septembre. D’autres marchés mondiaux recevront l’ordinateur portable à partir d’octobre.

Le nouveau Magicbook 15, en revanche, a été annoncé à 700 euros et il sera disponible à partir d’octobre.

Tapis d’honneur 6

Honor a également lancé une nouvelle tablette à l’IFA 2020, avec un écran FHD de 10,1 pouces et un rapport écran / corps de 80%. La tablette est livrée avec un mode de lecture de livre électronique, ce qui facilite la tâche des yeux.

Le Honor Pad 6 pèse 460 grammes.

Il est doté du système à deux haut-parleurs Histen 6.1. La tablette est livrée avec des options de connectivité Wi-Fi et LTE.

Le Honor Pad 6 sera disponible dans une seule option de couleur Space Grey.

Honorer les appareils AIoT

En élargissant sa gamme d’appareils AIoT, Honor a également annoncé un aspirateur sans fil antibactérien, au prix de 280 euros. Il sera disponible sur certains marchés à partir du 30 septembre.

Honor a également dévoilé un pistolet de massage à percussion, au prix de 170 euros. Il sera également mis en vente sur certains marchés à partir du 30 septembre.

Une brosse à dents électrique a également été annoncée à 70 euros, comme les autres produits AIoT, qui seront disponibles à l’achat sur certains marchés mondiaux à partir du 30 septembre.

