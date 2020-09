Van Aert (Jumbo-Visma) répète son triomphe dans une journée de coupures et de fans

BARCELONE, 4 sept. () –

Le cycliste Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a réitéré son triomphe en remportant ce vendredi la septième étape du Tour de France, disputée entre Millau et Lavaur sur 168 kilomètres, sa deuxième victoire partielle dans cette manche française car il était le plus rapide au sprint réduit par les nombreuses coupures et pertes de temps dans le peloton.

Une journée de vent, de coupures et de fans avec un excellent travail de la part des Bora-Hansgrohe, d’abord, et des Ineos, plus tard, a conduit à une arrivée massive mais moins que d’habitude des groupes qui étaient en retard.

Peter Sagan est le nouveau maillot vert, après avoir promu avec la stratégie de son équipe que Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), le porteur, et d’autres sprinteurs tels que Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), Cees Bol (Team Sunweb) ou Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) seront éliminés.

Sagan n’a pas pu terminer le grand travail de son équipe, le Bora-Hansgrohe, et à la place Wout Van Aert a franchi la ligne en célébrant sa deuxième victoire dans cette édition. Le Belge est très fort en 2020 et, bien qu’il ait travaillé pour son leader Primoz Roglic pendant l’étape, il avait la force de gagner et de le faire avec autorité.

Van Aert, vainqueur de la cinquième étape, s’est bien relevé, seul et sans aucun “ train ” de son équipe, et a surpassé Edvald Boasson Hagen (NTT), Bryan Coquard (B&B Hotels) ou Christophe Laporte en vitesse (Cofidis), ainsi qu’un Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) qui a frôlé Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Mais, au-delà d’une nouvelle exposition de Van Aert, qui succède à Tom Boonen en 2007 en tant que cycliste belge avec plus d’une victoire dans le même Tour, l’étape avait beaucoup de poids, cette fois c’était un pur attrait, grâce à la Bora, aux Ineos et aux fans.

Pratiquement dès le départ, déjà sur la première ascension de la Côte de Luzençon (3e, 2,9 kilomètres à 6,1% de pente moyenne), le Bora-Hansgrohe a mis un rythme effréné qui a fini par briser le groupe.

Sam Bennett et le reste des sprinteurs les plus purs ont été coupés et incapables de retourner dans un peloton de favoris qui était au rythme du train à grande vitesse. Le Col de Peyronnenc (3e, 14,9 kilomètres à 3,8%) a grimpé rapidement et a fini par séparer les groupes.

L’autre tournant, alors que la Bora avait déjà fait son travail – malgré la poursuite d’un Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) qui cherchait sa 28e pause sur le Tour de France – était à Castres, À 44 kilomètres à parcourir, il accéléra.

Cela a été fait par Team Ineos, aussi plus timidement par Jumbo-Visma, avec l’aide ultérieure de l’équipe britannique de B&B ou de Cofidis. Ils ont commencé à tirer comme des fous, avec un fort vent latéral, et le ventilateur a fait son miracle; le groupe de tête s’est scindé en trois.

Parmi les victimes, l’espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren), le troisième classé et jusqu’à présent leader des jeunes Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) ou Richie Porte (Trek-Segafredo). Les deuxième et troisième groupes ont uni leurs forces, mais sont entrés avec 1:21 perdu au but par rapport à la tête.

Aussi dans ce premier groupe de retardataires est venu Richard Carapaz (Ineos), qui a crevé au moment où la course a été lancée par son équipe et, malgré l’aide de Jonathan Castroviejo, il a été contraint d’attendre pour rouler et abandonner ce temps.

En revanche, le leader du Team Ineos et actuel champion du Tour, le Colombien Egan Bernal, a résisté parmi les meilleurs et est le nouveau leader des jeunes, avec Pogacar à 1h15 dans ce classement. Ils ont tenu le gars, étant concentré à tout moment, les dirigeants de l’équipe Movistar; Alejandro Valverde, Enric Mas et Marc Soler.

Après cette étape et ces coupes, peut-être dans la seule étape disputée à cent pour cent presque sur tous les kilomètres, Adam Yates (Mitchelton-Scott) continue de mener avec la même marge de 3 secondes sur Primoz Roglic, maintenant Guillaume Martin troisième. (Cofidis), 9 secondes derrière, avec Egan Bernal et Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) dans le «Top 5».

– CLASSIFICATION DE LA SEPTIÈME ÉTAPE.

1. Wout Van Aert (BEL / Team Jumbo-Visma) 3:32:03.

2. Edvald Boasson Hagen (NOR / NTT Pro Cycling) mt

3. Bryan Coquard (FRA / B & B Hotels-Vital Concept) mt

4. Christophe Laporte (FRA / Cofidis) mt

5. Jasper Stuyven (BEL / Trek-Segafredo) mt

– CLASSIFICATION DU GÉNÉRAL.

1. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) 30:36:00.

2. Primoz Roglic (SVN / Team Jumbo-Visma) a 3.

3. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) 9.

4. Egan Bernal (COL / Ineos) 13.

5. Tom Dumoulin (NED / Team Jumbo-Visma) mt

