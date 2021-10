Le travail de Frank Herbert prend vie avec « Dune » (Review)

Quel que soit son genre narratif, adapter un roman au grand écran est un excellent exercice de synthèse et d’exécution de techniques narratives non verbales pour qu’un monde existant prenne vie devant le spectateur et dans le cas de « Dune », un œuvre colossale publiée par Frank Hernert en 1964, ce fut pendant des décennies un défi impossible dont personne ne s’est bien tiré.

Le chilien Alejandro Jodorowski s’est retrouvé uni dans sa propre passion au point que le film a été annulé avant le tournage car tout le budget avait déjà été épuisé lors de la pré-production, tandis que David Lynch était tellement accablé par la pression du studio qu’il a fini par détester le film sorti en salles en 1984. C’est maintenant au tour de Devin Villeneuve.

Nous sommes à un peu plus de huit mille ans dans le futur, lorsque l’humanité s’est établie dans un système solaire très éloigné de celui de sa planète natale, établissant une sorte d’Empire connu sous le nom de Landsraad. Timothée Chalamet incarne Paul, jeune héritier de la maison des Atréides, une famille noble qui a reçu une nouvelle commande personnelle de l’empereur Shadam IV.

Le père de Paul, Leto Atreides (Oscar Isaac) sera le nouveau challenger de la planète Arrakis, une immense planète désertique d’où est extraite « l’épice », une substance qui possède des propriétés psychotropes et est utilisée comme carburant principal pour les voyages interstellaires. en fait un atout précieux.

La Maison Atréides ne soupçonne pas que les Harkonnen, leurs ennemis jurés qui ont maintenu le contrôle d’Arrakis pendant 80 ans, ont préparé un piège pour leur extermination totale et ainsi, démontrent leur domination devant les autres maisons nobles de l’univers, ce qui mettra Paul dans un position où il doit assumer de nouvelles responsabilités en tant que fils du duc et se lancer dans un voyage dans lequel il découvrira son destin en tant que cible centrale d’une mystérieuse et ancienne prophétie.

Rebecca Ferguson, qui incarne la mère de Paul, Lady Jessica, appartient à une mystérieuse confrérie de femmes connue sous le nom de Bene Gesserit, chargée d’implanter au fil des siècles les traditions, les coutumes et les superstitions qui soutiennent l’arrivée de cette « Élue ». être très proche de se manifester.

L’univers de « Dune » est un univers suffisamment vaste et riche en informations pour écrire des encyclopédies entières sur son histoire, il est donc compréhensible que Villeneuve doive établir les paramètres nécessaires pour comprendre ce nouveau monde à travers l’exposition, qui est mise en œuvre de manière très ingénieuse. .

Villeneuve, loin de commencer son film par un immense texte explicatif présentant le contexte de l’histoire à laquelle nous allons assister, a concocté un scénario qui présente son univers à travers les livres et audios informatifs que Paul consulte avant son voyage à Arrakis, en en plus de quelques dialogues subtils qui nous aident à comprendre la gravité de certaines des situations qui nous sont montrées à l’écran.

Il y a beaucoup d’informations à traiter, il est donc évident que la bande, dès ses premières minutes, est présentée au public comme « Part One », il faut donc comprendre que nous ne sommes qu’avant le prologue du vrai qu’un conflit se produise, quelque chose qui pourrait aliéner le spectateur le plus impatient, mais qui sera un vrai délice pour ceux qui connaissent le roman ou, en tout cas, veulent se retrouver face à une expérience différente.

« Dune » est un roman qui a eu une grande influence sur des franchises célèbres telles que « Star Wars » ou « Game of Thrones » et il ne fait aucun doute que l’œuvre de Villeneuve sera présentée comme une référence obligatoire dans une future génération de créateurs en raison de la grande ambition dans l’échelle de ses plans, ses décors et le moindre détail le plus soigné lors de la création de l’identité de ses personnages, ou du moins des principaux.

Tout au long de ses deux heures et quarante minutes de durée, la moitié du film est entièrement centrée sur l’exposition de ses personnages et du monde qu’ils habitent, c’est pourquoi peut-être la conclusion du film, qui atteint juste le milieu du récit de l’original roman sera une source de mécontentement pour beaucoup.

Néanmoins, « Dune » continue d’être une expérience qui mérite d’être vécue sur le plus grand écran possible. Une expérience fascinante qui repousse les limites de ce qui peut être réalisé grâce à un blockbuster contemporain, il ne reste donc plus qu’à croiser les doigts pour que la production de sa suite soit officiellement confirmée.