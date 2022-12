Utiliser le Feng Shui pour améliorer les vibrations de votre maison

Si vous cherchez à améliorer vos chances de trouver l’amour, à rechercher une meilleure santé ou à avoir soif de stabilité financière, vous avez peut-être entendu parler de l’ancienne pratique chinoise du feng shui. Le Feng shui est l’art d’organiser les effets personnels pour assurer la bonne fortune dans différents aspects de votre vie, qu’il s’agisse d’une vie amoureuse épanouie, d’une carrière réussie, d’une bonne santé ou d’une entreprise florissante.

Photo : vous/Unsplash

Les plantes jouent un rôle important dans le feng shui. Meghan Wallace James, experte en feng shui certifiée dans les pratiques orientales et occidentales, explique que « dans les grandes lignes, le Feng Shui est une pratique rythmique consistant à remplacer l’énergie lourde par une énergie fraîche et légère. Les plantes soutiennent absolument cette pratique : nettoyer l’air, faire vibrer avec la croissance, en ramenant le monde naturel à l’intérieur et en étant belle en plus. »

Lorsque vous choisissez des plantes, soyez sélectif et tenez compte à la fois de vos préférences personnelles et des besoins de votre espace. James suggère également de se débarrasser des fausses plantes dans votre maison, car « nous voulons la vraie affaire – dans notre lit, dans notre compte bancaire – pas une idée de la vraie affaire ». Elle recommande de choisir des plantes de déclaration plutôt que des collections, car elles peuvent agir comme des rappels visuels de vos aspirations.

Photo : Samantha Gades/Unsplash

Pour améliorer le feng shui de votre maison, James recommande d’utiliser un bagua, qui est une carte divisée en neuf sections appelées « guas ». Chaque gua représente un domaine spécifique de votre vie, comme la sagesse, l’abondance ou l’amour. Le bagua est orienté depuis votre porte d’entrée et vous pouvez l’utiliser pour diriger l’énergie de votre maison vers les zones sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer.

En incorporant des plantes et en utilisant les principes du feng shui, vous pouvez apporter une énergie positive dans votre maison et travailler à la réalisation de vos objectifs. N’oubliez pas d’être conscient de vos choix de plantes et de les utiliser comme symboles de vos aspirations pour créer un espace qui soutient votre croissance et votre succès.