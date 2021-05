Comment Iron Man pourrait revenir au MCU, confirmé par le patron de Marvel, Kevin Feige

Il y a quelques décennies, le monde des super-héros contenait une règle non écrite selon laquelle les plus grands héros ne meurent pas, mais dans le MCU, les anciennes règles ne s’appliquent pas. C’était quelque chose qui a été rendu terriblement apparent lorsque Avengers: Fin de partie vu la mort de Black Widow et Homme de fer, et la retraite de Captain America – au moins sous la forme de Chris Evans. Cependant, alors que sur la piste promotionnelle pour la prochaine série Disney + Loki, Kevin Feige de Marvel Studios a semblé confirmer qu’Iron Man, et d’autres, pouvaient être ramenés au MCU à tout moment.

Alors que de nombreuses franchises de super-héros soutiennent toujours la vieille croyance selon laquelle, comme mon grand-père l’a souvent observé, les héros ne meurent pas parce qu’ils sont dans le prochain film, merveille a résisté massivement à cette tendance Avengers: guerre à l’infini, où ils ont envoyé un certain nombre de leurs personnages les plus connus, y compris ThorC’est Loki, très tôt. À la fin du film, la moitié des personnages pour lesquels les fans étaient venus enraciner étaient réduits en poussière, et pour l’une des premières fois dans l’histoire du cinéma, le méchant a en fait gagné.

Bien sûr, Fin du jeu a rectifié une grande partie des dégâts, mais a provoqué sa propre part de chagrin avec la mort d’Iron Man dans un moment qui a réduit les hommes adultes à des désordres baveux. Alors qu’il semblait que c’était en effet une mort dont il n’y avait pas de retour, les commentaires les plus récents de Feige ont confirmé ce que les fans ont théorisé au cours des deux dernières années; Iron Man et d’autres pourraient être ramenés à tout moment par Marvel sans aucun problème.

En avance de Loki Première sur Disney + en juin, Entertainment Weekly a rencontré la star Tom Hiddleston et Kevin Feige, et c’est ce dernier qui a été interrogé sur l’endroit où ils prévoyaient de prendre le personnage de God of Mischief à l’avenir. Considérant que Loki a été initialement « tué » en Thor: Le Monde des Ténèbres, seulement pour revenir Thor: Ragnarok, ce qui conduirait à son tour à sa mort héroïque en Guerre d’infini, s’attendre à ce qu’il obtienne sa propre série télévisée à ce moment-là n’aurait été rien de plus qu’un vœu pieux – ce que même Hiddleston lui-même croyait.

« C’était très, très définitif, et je me suis dit: » D’accord, c’est tout. C’est le dernier arc de Loki et la fin définitive de la saga Odinson « », a-t-il déclaré.

Mais, vous ne pouvez pas garder un mauvais dieu vers le bas, et même si son apparence, et sa disparition subséquente par le biais du toujours ennuyeux Tesseract, dans Fin du jeu était uniquement destiné à être un dispositif d’intrigue dans le but du film, lorsque les discussions sur les retombées télévisées ont été abordées, Feige a rapidement compris que le film avait laissé en suspens pour savoir où exactement cette version de Loki se terminait en haut. «Je pense que la notion que nous avions laissé cette extrémité libre avec Loki nous a donné le point de savoir ce que pourrait être une série de Loki. Donc, à ce moment-là Fin du jeu est sorti, nous savions où cela allait « , a déclaré Feige. » Une partie du plaisir du multivers et de jouer avec le temps est de voir d’autres versions de personnages, et d’autres versions du personnage titulaire en particulier. «

Avec de nombreuses rumeurs selon lesquelles Downey Jr et Evans, ainsi que Black Widow de Scarlett Johannson, ne sont pas entièrement terminés avec l’avenir du MCU, et le facteur désormais évident du «multivers» à prendre en compte, il y a plus de façons que jamais pour Iron Man, et plus encore, pour être ramené dans le giron chaque fois que Feige and Co en a envie. BGR nous a apporté cette nouvelle en premier.

Sujets: Iron Man