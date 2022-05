The Forest 2 : Sons of the Forest arrivera-t-il sur PS4 et PS5 ?

La forêt 2 : Fils de la forêt est encore long à venir. Il n’a été annoncé que récemment que la sortie du jeu de survie tant attendu sera reportée de mai 2022 à octobre. Mais sur quelles plateformes Sons of the Forest arrive-t-il et y aura-t-il également une version PS4 et Xbox One, ainsi qu’une version PS5 et Xbox Series S/X ?

Pour quelles plateformes The Forest 2 : Sons of the Forest a-t-il été annoncé ?

C’est de cela qu’il s’agit : La forêt appartient à la jeux de survie les plus excitants et les plus populaires là-bas. On s’écrase sur une île déserte, notre fils est kidnappé et comme si ça ne suffisait pas, on comprend aussi méchants cannibales faire qui veut nous atteindre. Parce que le concept a si bien fonctionné, il devrait bientôt un successeur appelés « Fils de la forêt ».

Voici à quoi ressemble Sons of the Forest :

Quand est-ce que The Forest 2 arrive? À l’origine, le jeu de survie aurait dû être publié il y a longtemps, mais jusqu’à présent, rien n’est venu des dates de sortie. Le dernier est devenu reporté de mai 2022 à octobre. Une date plus précise n’existe pas encore. Mais la page Steam est déjà en ligne et vous pouvez noter « Sons of the Forest » ou le mettre sur votre liste de souhaits :

Annoncé uniquement pour PC jusqu’à présent : La dure vérité pour tous ceux qui attendent une version de Sons of the Forest pour leurs consoles : jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il en arrive une. Sons of the Forest a été officiellement annoncé uniquement pour le PC. Il n’y a actuellement aucun signe d’une version PS4, Xbox, PS5 ou Xbox Series S/X.

Quelles sont les chances ? Avec le prédécesseur « The Forest », on ne parlait initialement que d’une version PC. Mais plus tard il y en avait encore un autre Version PS4 soumise plus tard. Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi, mais bien sûr, il y a une chance que cela se produise avec « Sons of the Forest ». Peut-être nous venons plus tard encore profiter d’un Version PS5 ou Xbox Series S/X. Mais il ne faut surtout pas espérer une sortie simultanée.