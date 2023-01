Ce que nous savons du suspect des meurtres d’étudiants de l’Idaho, Bryan Kohberger

Bryan Christopher Kohberger, un homme de 28 ans originaire de Pennsylvanie, a été arrêté pour le meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho.

La police a annoncé le 30 décembre que Kohberger avait été appréhendé à Albrightsville, en Pennsylvanie, une petite ville à environ 40 miles au nord d’Allentown, en Pennsylvanie.

Kohberger était étudiant diplômé à la Washington State University, juste de l’autre côté de la frontière à Pullman, Washington.

Photo d’identité de Bryan Kohberger. Établissement correctionnel du comté de Monroe

Kohberger est suspecté dans la mort d’Ethan Chapin, 20 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans – quatre étudiants de l’Université de l’Idaho qui ont été tués dans une maison près du campus le 13 novembre.

Le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a déclaré que Kohberger faisait face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré ainsi qu’à une accusation de cambriolage.

Lors d’une audience en Pennsylvanie le 3 janvier, Kohberger a renoncé à l’extradition vers l’Idaho. Les responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il revienne dans l’État dans les 10 jours.

Bryan Kohberger, le suspect des coups de couteau mortels de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho, part après une audience d’extradition au palais de justice du comté de Monroe à Stroudsburg, en Pennsylvanie, le 3 janvier 2023. Matt Rourke / AP

Une fois qu’il a été transféré dans l’Idaho, plus de détails sur son arrestation peuvent être rendus publics, a déclaré Thompson, mais cela « peut prendre un certain temps pour qu’il arrive ici ».

L’affidavit de cause probable, qui détaille les preuves utilisées pour inculper et arrêter Kohberger, restera scellé jusqu’à ce qu’il soit de retour dans l’État et qu’il soit signifié à un tribunal local.

Deux sources policières familières avec l’enquête ont déclaré à NBC News le 30 décembre que l’ADN avait joué un rôle dans la conduite des enquêteurs vers Kohberger.

Les quatre victimes des meurtres de l’Université de l’Idaho. AUJOURD’HUI/NewsConnect

La police et le coroner local du comté de Latah pensent que les étudiants ont été tués à l’intérieur de la maison alors qu’ils dormaient, bien que certains aient eu des blessures défensives. Les trois femmes étaient colocataires dans la maison, tandis que Chapin était le petit ami de Kernodle qui passait la nuit, ont indiqué les autorités.

Deux autres colocataires qui n’ont pas été blessés ont découvert plus tard les corps et ont appelé le 911 le lendemain matin, a ajouté la police.

Lors de la conférence de presse du 30 décembre, les responsables ont confirmé que Kohberger avait une résidence d’appartements à Pullman en tant qu’étudiant, mais qu’il était originaire de Pennsylvanie.

Le défenseur public dit que Kohberger est « calme », ​​pense qu’il sera disculpé

Dans une interview accordée à 45secondes.fr le 3 janvier, Jason LaBar, le défenseur public en chef du comté de Monroe, en Pennsylvanie, a déclaré que son client avait été « calme » et qu’il était facile de lui parler au cours des quatre fois où il lui avait rendu visite.

« Il a dit que ce n’était pas lui », a déclaré LaBar AUJOURD’HUI. « Il croit qu’il va être disculpé. C’est ce qu’il croit, ce sont ses mots.

LaBar représente Kohberger dans l’extradition mais pas dans l’affaire du meurtre.

La Hyundai Elantra blanche

La police de Moscou avait précédemment annoncé qu’elle recherchait une Hyundai Elantra blanche comme élément de preuve possible.

Lors d’une conférence de presse le 3 janvier, Michael Mancuso, premier procureur adjoint du comté de Monroe, en Pennsylvanie, a déclaré que les autorités avaient obtenu trois mandats de perquisition – un pour l’ADN de Kohberger, un autre pour la Hyundai Elantra et un troisième pour la maison des parents de Kohberger, où Kohberger a été arrêté.

Le 3 janvier également, des responsables de l’Indiana ont annoncé que Kohberger avait été arrêté deux fois sur la I-70 le 15 décembre. Il a d’abord été arrêté par un adjoint du shérif local du comté de Hancock, dans l’Indiana, pour avoir suivi de trop près une autre voiture. Après avoir reçu un avertissement verbal, un soldat de la police de l’État de l’Indiana l’a arrêté pour la même chose quelques minutes plus tard et lui a donné un autre avertissement verbal.

Le FAI et le bureau du shérif du comté de Hancock ont ​​​​déclaré dans leurs communiqués qu’il n’y avait « aucune information » fournie par les enquêteurs désignant Kohberger comme suspect dans les attaques de l’Idaho, et qu’aucun numéro de plaque d’immatriculation ou état de la Hyundai Elantra blanche n’avait été rendu public.

La famille Kohberger

La famille de Kohberger a été « évidemment choquée » lors de son arrestation, a déclaré son avocat AUJOURD’HUI dans une interview le matin du 3 janvier.

« Ils ne croient pas que ce soit Bryan. Ils ne peuvent pas le croire », a déclaré LaBar.

Il a dit que le père de Kohberger l’avait aidé à traverser les États-Unis depuis la WSU jusqu’en Pennsylvanie et n’avait rien remarqué d’inhabituel dans le comportement de son fils.

« Tout était ordinaire, et il n’y a rien vu d’inhabituel », a déclaré LaBar à NBC News.

Dans une déclaration envoyée aux médias le 1er janvier, la famille de Kohberger a exprimé ses condoléances aux quatre familles qui ont perdu leurs enfants dans l’incident.

« Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer de manière adéquate la tristesse que nous ressentons, et nous prions chaque jour pour eux. Nous continuerons à laisser le processus judiciaire se dérouler et en tant que famille, nous aimerons et soutiendrons notre fils et notre frère », indique le communiqué. « Nous avons pleinement coopéré avec les forces de l’ordre dans le but de rechercher la vérité et de promouvoir sa présomption d’innocence plutôt que de juger des faits inconnus et de faire des hypothèses erronées. Nous respectons la vie privée dans cette affaire car notre famille et les familles qui subissent une perte peuvent avancer à travers la procédure judiciaire. »

Ce qu’on a encore ne le faites pas connaître

Au 30 décembre, le chef de la police de Moscou, James Fry, a déclaré qu’aucune arme du crime n’avait été localisée. Il a précédemment déclaré qu’ils pensaient que les étudiants avaient été poignardés avec un couteau à lame fixe.

Fry n’a pas non plus dit explicitement que Kohberger avait agi seul. Le chef de la police a déclaré qu’il pensait que la communauté était « sûre » au 30 décembre, mais a tout de même encouragé les résidents à rester « vigilants ».

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons un individu en détention qui a commis ces crimes horribles et je crois que notre communauté est en sécurité », a-t-il déclaré.

Les enquêteurs n’ont également donné aucune explication sur le motif ni indiqué si Kohberger connaissait les victimes.

La police de Moscou a également initialement déclaré qu’elle pensait que les coups de couteau étaient «ciblés» et «isolés», mais a déclaré plus tard à NBC News qu’elle n’avait pas conclu si la maison ou les individus étaient visés.

Lors de la conférence de presse du 30 décembre, les autorités ont demandé au public de continuer à soumettre des informations sur les meurtres et sur Kohberger.

« Ce n’est pas la fin de cette enquête. En fait, c’est un nouveau départ », a déclaré Thompson. « Vous connaissez tous maintenant le nom de la personne qui a été accusée de ces infractions. S’il vous plaît obtenir cette information là-bas. Veuillez demander au public, à tous ceux qui connaissent cet individu, de se manifester.

L’éducation et l’histoire de Kohberger

Kohberger était titulaire d’un doctorat. étudiant à la WSU au Département de justice pénale et de criminologie, ont confirmé les responsables de l’université dans une déclaration du 30 décembre. Ils ont ajouté que le département de police de la WSU avait aidé les responsables de l’application des lois de l’Idaho à fouiller l’appartement et le bureau de Kohberger sur le campus de la WSU le matin de décembre. 30.

Le 3 janvier, des responsables de la WSU ont déclaré à NBC News dans un e-mail que Kohberger n’était « plus inscrit comme étudiant à l’Université de l’État de Washington » après avoir terminé un seul semestre.

Kohberger a fait ses études de premier cycle et de maîtrise à l’Université Desales, une université catholique privée du comté de Lehigh, en Pennsylvanie. Il a obtenu son baccalauréat en 2020 et a terminé ses études supérieures en juin 2022, a confirmé l’école dans un communiqué. Il a obtenu sa maîtrise en justice pénale, selon l’annonce de début de l’école à l’époque.

Après l’annonce de l’arrestation de Kohberger, les internautes ont trouvé un message sur Reddit où Kohberger avait apparemment demandé à des volontaires un projet de recherche pour « comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors de la perpétration d’un crime ».

L’Université DeSales a confirmé que l’adresse e-mail indiquée sur le message appartenait à Kohberger lorsqu’il y était étudiant.

NOTE DE LA RÉDACTION (3 janvier 2023 à 23 h 20 HE) : Une version antérieure de cette histoire indiquait que le PD de Moscou avait annoncé à une conférence de presse le 30 décembre que Kohberger avait été arrêté « la nuit avant. » La police a précisé plus tard que Kohberger avait été arrêté aux petites heures du matin du 30 décembre.