Jaskier peut avoir « plus d’un » intérêt amoureux pour la saison 3 de The Witcher

Le sorceleur la saison 3 pourrait être une montre passionnante car nous pourrions voir le personnage préféré des fans, Jaskier, explorer les relations. Selon Joey Batey, l’acteur qui joue Jaskier, il y aura certainement un arc romantique pour son personnage d’ici la fin de la saison à venir. Les fans étaient ravis de voir le barde Jaskier réapparaître dans la préquelle récemment publiée, The Witcher: Origine du sang.





La série Netflix Le sorceleur est une adaptation des romans et jeux vidéo Witcher. Il suit l’histoire de Geralt de Riv, un chasseur de monstres solitaire qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers Ciri, une jeune princesse au secret dangereux, et Yennefer, une puissante sorcière qui devient l’intérêt amoureux de Geralt, ils doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus instable. Un barde itinérant Jaskier les accompagne souvent. La série explore les thèmes du destin, du pouvoir et des conséquences de la guerre, et propose de l’action, de l’aventure et de la magie. Il a reçu des éloges pour ses solides performances d’acteur, en particulier de la part de l’acteur principal Henri Cavill comme Geralt, et ses effets visuels.

Dans une récente interview avec GamesRadar +, Joey Bate a révélé que les nouveaux scripts de la saison à venir sont «les meilleurs [they] ont fait jusqu’à présent ». Il a également révélé qu’ils agrégeaient des morceaux des livres que les fans adoreraient à coup sûr, ainsi qu’une opportunité passionnante pour Jaskier avec plus d’un intérêt amoureux;





Pour moi, quand j’ai lu les scripts pour la première fois, c’étaient les meilleurs scripts que je pense que nous ayons faits jusqu’à présent. Il y a certaines choses dans les livres que je pense que les fans vont vraiment, vraiment apprécier. Et quelques moments clés vraiment adorables qui sont très épiques. Jaskier a également un peu d’intérêt amoureux – peut-être plus d’un.

Le voyage de Jaskier en Origine du sang et sa relation avec la saison 3 de Witcher

The Witcher: Origine du sang est un spin-off montrant des événements qui ont eu lieu 1200 ans avant la série principale. La première scène se déroule dans le temps présent de la principale Sorceleur série et montre Jaskier, un barde itinérant, ligoté sur un champ de bataille alors que les Scoia’tael attaquent les soldats redaniens qui l’ont capturé. Jaskier a gagné la faveur des Scoia’tael, qui viennent à son aide en ce moment de besoin, en devenant le Bécasseau et en aidant les Elfes à échapper à la tyrannie redanienne.

Alors que les soldats redaniens tombent autour de lui, Jaskier devient la cible de l’un d’eux, mais alors qu’il pense que sa vie est finie, le temps s’arrête soudainement et un être mystérieux intervient pour le sauver. Cet être, appelé Seanchaí, est un métamorphe qui peut prendre de nombreuses formes et apparaît à Jaskier sous la forme de Minnie Driver. Seanchaí a une mission pour Jaskier : composer des chansons qui incitent les gens à briser leurs chaînes et à affronter les dangers à venir en racontant l’histoire des Sept, un groupe de guerriers qui ont vaincu le tyrannique Empire d’Or mais qui ont provoqué la Conjonction des Sphères dans le processus. .

Jaskier ne réapparaît qu’à l’épisode final. Là, un voyant révèle qu’un lointain descendant du bébé d’une femme enceinte sera celui qui racontera l’histoire des Sept avant qu’ils ne voient la fin du Continent. Cela pourrait être Jaskier, car il est barde et la femme était aussi musicienne. L’histoire se termine par l’allusion que le continent pourrait être détruit et Jaskier en sera témoin. Jaskier est alors chargé de diffuser l’histoire des Sept pour donner de l’espoir aux Scoia’tael. Alors que le danger qui guette le continent dans la troisième saison à venir de Le sorceleur reste inconnue, sa préquelle suggère qu’elle pourrait impliquer les Sept, l’Empire d’Or et la Conjonction des Sphères. La préquelle met l’accent sur la nature cyclique de l’histoire et préfigure des événements qui vont changer le continent.

